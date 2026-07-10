El servicio de farmacias de guardia en Ceuta es la referencia para que los vecinos puedan resolver necesidades farmacéuticas cuando el resto de establecimientos no están abiertos. Para este viernes, 10 de julio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta recoge la información correspondiente a las zonas y turnos establecidos.

Según los datos facilitados para hoy, no hay farmacias registradas de guardia en Ceuta en las categorías consultadas. Aun así, es importante revisar la información y planificar la atención, especialmente si se trata de medicación urgente o tratamientos que no pueden esperar.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

No hay farmacias registradas para esta zona.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

No hay farmacias registradas para esta zona.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas para hoy.

No hay farmacias registradas para este turno.

Si necesitas acudir por un motivo que no admite demora, lleva preparada tu receta médica (o la documentación necesaria) para agilizar la atención. Esto es especialmente recomendable en horarios nocturnos, cuando la tramitación puede ser más rápida si ya dispones de la información requerida.