La AEMET prevé para Ceuta este viernes, 23 de octubre de 2026, intervalos nubosos, con temperaturas que irán de 18°C a 23°C.

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El pronóstico incluye viento del O de 20 km/h y una probabilidad de precipitación del 25%.

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Previsión para los próximos días

De cara al sábado, la AEMET marca poco nuboso en Ceuta, con máxima de 23°C y mínima de 17°C. El viento soplará desde el NE con 15 km/h y la probabilidad de precipitación será del 0%.

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El domingo se mantiene el poco nuboso, con 24°C como máxima y 17°C como mínima. Para ese día, la AEMET indica viento del C (calma) con 0 km/h y precipitación al 0%. Ya el lunes, el cielo aparece despejado, con 23°C de máxima y 18°C, viento del E de 10 km/h y probabilidad de precipitación del 0%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Intervalos nubosos

Intervalos nubosos Viento: O 20 km/h

O 20 km/h Probabilidad de precipitación: 25%

25% Humedad relativa máxima: 85%

85% Humedad relativa mínima: 40%

40% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con el índice UV máximo de 4, conviene protegerse si se van a realizar actividades al aire libre. Para moverse por Ceuta, la AEMET sitúa el termómetro entre 18°C y 23°C, así que es recomendable llevar ropa ligera pero con una capa para la franja de menor temperatura. Además, hoy hay viento del O de 20 km/h y una precipitación del 25%, por lo que es prudente llevar un paraguas o impermeable por si aparece alguna lluvia.

Y en el resto de España

Para hoy, viernes 23 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 11 a 19 °C; Barcelona, poco nuboso, de 15 a 23 °C; Sevilla, poco nuboso, de 11 a 26 °C; Valencia, poco nuboso, de 14 a 25 °C; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia, de 10 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, poco nuboso, de 10 a 20 °C; Palma, poco nuboso, de 15 a 25 °C; Las Palmas de Gran Canaria, muy nuboso con lluvia escasa, de 22 a 26 °C y un 90 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, muy nuboso, de 11 a 18 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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