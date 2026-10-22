El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, participó recientemente en una entrevista en el programa «La Mesa» con Cristina Pardo.

Lee tambien: El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha advertido durante una comparecencia sobre la grave situación que atraviesa la localidad, señalando que la incertidumbre y el desgaste social continúan agravándose con el paso de los días.

En este encuentro, Vivas analizó la grave situación que enfrenta Ceuta a raíz de los eventos ocurridos los días 30 y 31 de julio, los cuales han sido calificados como invasión.

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El presidente reafirmó el compromiso de Ceuta, subrayando que la ciudad no se rinde ante los desafíos actuales.

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