La cartelera de Marina Cinemas 7 se renueva este fin de semana con terror, thriller español, clásico literario y animación familiar. Consulta la cartelera completa de cine en Ceuta y elige tu sesión del viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.

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Clayface

Terror de DC Studios en el que una estrella de Hollywood se transforma en un monstruo movido por la venganza, con la pérdida de identidad y el lado oscuro de la ambición científica como telón de fondo.

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Dirección: James Watkins

James Watkins Reparto: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan

Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan Género: acción, terror y thriller

acción, terror y thriller Duración: 108 minutos

108 minutos Clasificación: +16

+16 Horarios: viernes y sábado, 18:00, 20:00 y 22:00; domingo, 18:15 y 20:15

Leones en invierno

Thriller español con Luis Zahera: un policía encubierto atropella a una joven y huye; el padre de la víctima, antiguo miembro de una peña ultra, investiga por su cuenta y destapa una trama de corrupción, poder y crimen organizado.

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Dirección: Albert Pintó

Albert Pintó Reparto: Luis Zahera, Roberto Álamo, Luis Callejo, Inma Cuesta, Jordi Mollà, Ana Wagener e Irene Escolar

Luis Zahera, Roberto Álamo, Luis Callejo, Inma Cuesta, Jordi Mollà, Ana Wagener e Irene Escolar Género: drama y thriller

drama y thriller Duración: 117 minutos

117 minutos Clasificación: +16

+16 Horarios: viernes y sábado, 19:15 y 22:00; domingo, 19:15

Sentido y sensibilidad

Nueva adaptación de la novela de Jane Austen: las hermanas Elinor y Marianne Dashwood deben dejar su hogar y mudarse a una casa de campo, donde afrontan problemas económicos y sentimentales.

Dirección: Georgia Oakley

Georgia Oakley Reparto: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, George MacKay, Caitriona Balfe y Fiona Shaw

Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, George MacKay, Caitriona Balfe y Fiona Shaw Género: drama y romance

drama y romance Duración: 132 minutos

132 minutos Clasificación: +7

+7 Horarios: viernes y sábado, 17:00, 19:30 y 22:00; domingo, 17:00 y 19:30

Superthings: la película

Plan familiar con animación: tres amigos descubren un fragmento de Kazoom que une su ciudad gris con Kaboom City, donde los objetos cotidianos cobran vida como superhéroes y villanos.

Dirección: Víctor Monigote

Víctor Monigote Género: animación y aventuras

animación y aventuras Duración: 93 minutos

93 minutos Clasificación: apta para todos los públicos

apta para todos los públicos Horarios: viernes, sábado y domingo, 17:30

Sigue en cartelera

Además de los estrenos, Marina Cinemas 7 mantiene estos títulos. Horarios y entradas en la cartelera de cine de Ceuta:

La bola negra (drama y romance, +16, 159 min), de Javier Calvo y Javier Ambrossi

(drama y romance, +16, 159 min), de Javier Calvo y Javier Ambrossi Resident Evil (fantástico y terror, +16, 93 min), de Zach Cregger

(fantástico y terror, +16, 93 min), de Zach Cregger Street Fighter (acción, +16, 119 min), de Kitao Sakurai

(acción, +16, 119 min), de Kitao Sakurai La otra madre (terror, +12, 93 min), de Rob Savage

(terror, +12, 93 min), de Rob Savage Whalefall (ciencia ficción y thriller, +12, 105 min), de Brian Duffield

(ciencia ficción y thriller, +12, 105 min), de Brian Duffield En el corazón de la bestia (acción y aventuras, +12, 101 min), de David Ayer

(acción y aventuras, +12, 101 min), de David Ayer La isla olvidada (animación y aventuras, +7, 108 min), de Joel Crawford y Januel Mercado

Todos los horarios del fin de semana, en la cartelera completa de cine en Ceuta de El Periódico de Ceuta.