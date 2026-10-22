La cartelera de Marina Cinemas 7 se renueva este fin de semana con terror, thriller español, clásico literario y animación familiar. Consulta la cartelera completa de cine en Ceuta y elige tu sesión del viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre.
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Clayface
Terror de DC Studios en el que una estrella de Hollywood se transforma en un monstruo movido por la venganza, con la pérdida de identidad y el lado oscuro de la ambición científica como telón de fondo.
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- Dirección: James Watkins
- Reparto: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan
- Género: acción, terror y thriller
- Duración: 108 minutos
- Clasificación: +16
- Horarios: viernes y sábado, 18:00, 20:00 y 22:00; domingo, 18:15 y 20:15
Leones en invierno
Thriller español con Luis Zahera: un policía encubierto atropella a una joven y huye; el padre de la víctima, antiguo miembro de una peña ultra, investiga por su cuenta y destapa una trama de corrupción, poder y crimen organizado.
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- Dirección: Albert Pintó
- Reparto: Luis Zahera, Roberto Álamo, Luis Callejo, Inma Cuesta, Jordi Mollà, Ana Wagener e Irene Escolar
- Género: drama y thriller
- Duración: 117 minutos
- Clasificación: +16
- Horarios: viernes y sábado, 19:15 y 22:00; domingo, 19:15
Sentido y sensibilidad
Nueva adaptación de la novela de Jane Austen: las hermanas Elinor y Marianne Dashwood deben dejar su hogar y mudarse a una casa de campo, donde afrontan problemas económicos y sentimentales.
- Dirección: Georgia Oakley
- Reparto: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, George MacKay, Caitriona Balfe y Fiona Shaw
- Género: drama y romance
- Duración: 132 minutos
- Clasificación: +7
- Horarios: viernes y sábado, 17:00, 19:30 y 22:00; domingo, 17:00 y 19:30
Superthings: la película
Plan familiar con animación: tres amigos descubren un fragmento de Kazoom que une su ciudad gris con Kaboom City, donde los objetos cotidianos cobran vida como superhéroes y villanos.
- Dirección: Víctor Monigote
- Género: animación y aventuras
- Duración: 93 minutos
- Clasificación: apta para todos los públicos
- Horarios: viernes, sábado y domingo, 17:30
Sigue en cartelera
Además de los estrenos, Marina Cinemas 7 mantiene estos títulos. Horarios y entradas en la cartelera de cine de Ceuta:
- La bola negra (drama y romance, +16, 159 min), de Javier Calvo y Javier Ambrossi
- Resident Evil (fantástico y terror, +16, 93 min), de Zach Cregger
- Street Fighter (acción, +16, 119 min), de Kitao Sakurai
- La otra madre (terror, +12, 93 min), de Rob Savage
- Whalefall (ciencia ficción y thriller, +12, 105 min), de Brian Duffield
- En el corazón de la bestia (acción y aventuras, +12, 101 min), de David Ayer
- La isla olvidada (animación y aventuras, +7, 108 min), de Joel Crawford y Januel Mercado
Todos los horarios del fin de semana, en la cartelera completa de cine en Ceuta de El Periódico de Ceuta.