Este viernes, 23 de octubre de 2026, los ferrys de la línea Ceuta-Algeciras mantienen un calendario de salidas durante toda la jornada. Operan Baleària y DFDS, las dos compañías que cubren el trayecto en ambas direcciones.

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Para planificar el viaje, consulta a continuación las salidas y las duraciones aproximadas por cada ruta, con los horarios del día organizados de forma clara por franja.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Este viernes 23 de octubre, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras se reparten entre la mañana y la noche con servicios de Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

En el sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas del viernes 23 de octubre se concentran a lo largo del día y el final de la jornada con Baleària y DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para aprovechar el ferry del día, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y tener a mano la documentación de viaje.

Antes de salir, conviene confirmar el horario con la compañía correspondiente y revisar las condiciones meteorológicas del Estrecho.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.

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