Este viernes, 23 de octubre de 2026, los ferrys de la línea Ceuta-Algeciras mantienen un calendario de salidas durante toda la jornada. Operan Baleària y DFDS, las dos compañías que cubren el trayecto en ambas direcciones.
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Para planificar el viaje, consulta a continuación las salidas y las duraciones aproximadas por cada ruta, con los horarios del día organizados de forma clara por franja.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Este viernes 23 de octubre, las salidas desde Ceuta hacia Algeciras se reparten entre la mañana y la noche con servicios de Baleària y DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
En el sentido Algeciras hacia Ceuta, las salidas del viernes 23 de octubre se concentran a lo largo del día y el final de la jornada con Baleària y DFDS.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|23:00
|Baleària
|1 h 30 min
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para aprovechar el ferry del día, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y tener a mano la documentación de viaje.
Antes de salir, conviene confirmar el horario con la compañía correspondiente y revisar las condiciones meteorológicas del Estrecho.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.