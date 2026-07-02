Mientras las llegadas caen notablemente en Canarias y Baleares, la ciudad autónoma multiplica por más de dos los accesos terrestres respecto al año anterior.

Ceuta se mantiene a la cabeza de la presión migratoria en todo el territorio nacional. Así lo reflejan los últimos datos publicados este miércoles por el Ministerio del Interior en su balance semestral, los cuales revelan que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 han accedido a la ciudad autónoma un total de 2.582 personas.

Esta cifra contrasta drásticamente con los 978 accesos registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de 1.604 migrantes más y un repunte del +164%. A pesar de que en las últimas dos semanas de junio la intensidad ha disminuido levemente —con la entrada de 89 personas a través de la valla o bordeando los espigones de Tarajal y Beliones—, Ceuta sigue experimentando un año históricamente complejo tras el enorme pico migratorio de principios de año, cuando los daños en el perímetro fronterizo crearon vulnerabilidades en la seguridad.

Descenso generalizado con dos excepciones: Ceuta y la Península

El comportamiento de los flujos migratorios en el resto del país muestra una tendencia a la baja, lo que acentúa aún más la singularidad de la situación ceutí. A nivel global, Interior ha registrado 12.138 llegadas irregulares en lo que va de año, frente a las 17.990 del primer semestre de 2025.

La comparativa entre las principales rutas refleja realidades muy dispares:

Canarias: Protagoniza el mayor descenso del país. Las llegadas han caído de forma notable, pasando de 11.321 migrantes en 2025 a 3.708 en 2026 (7.613 menos).

Protagoniza el mayor descenso del país. Las llegadas han caído de forma notable, pasando de 11.321 migrantes en 2025 a (7.613 menos). Baleares: Registra también una ligera bajada, con 2.631 llegadas frente a las 3.015 del año anterior.

Registra también una ligera bajada, con frente a las 3.015 del año anterior. Melilla: Mantiene una situación mucho más estable que la de Ceuta, sumando 116 entradas en lo que va de año (35 más que en 2025).

Mantiene una situación mucho más estable que la de Ceuta, sumando en lo que va de año (35 más que en 2025). La Península: Es la única zona, junto a Ceuta, donde crecen los datos. Las llegadas por mar subieron un 19,38% (3.086 personas), a pesar de que el número de pateras descendió de 198 a 180.

Balance comparativo (Enero – Junio)

Región Llegadas 2025 Llegadas 2026 Tendencia Ceuta 978 2.582 +164% Canarias 11.321 3.708 -67.2% Baleares 3.015 2.631 -12.7% Melilla 81 116 +43.2% Total España 17.990 12.138 -32.5%

Valoración del Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior se ha querido poner la situación en contexto, recordando que las llegadas por vías irregulares representan únicamente el 6% del total de entradas de extranjeros en España.

Asimismo, el departamento ministerial ha destacado el perfil humanitario de los flujos actuales, señalando que una parte muy significativa de las personas que acceden por estas vías son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos armados, persecuciones y graves violaciones de los derechos humanos en sus países de origen.