Las playas de El Chorrillo y La Ribera registran una alta presencia de aguavivas tanto en la orilla como en el agua, obligando a los usuarios a extremar las precauciones.

La temporada de baño en Ceuta ha topado con sus primeros e incómodos visitantes. Durante la jornada de este miércoles, las playas de El Chorrillo y La Ribera registraron una notable llegada de medusas (conocidas localmente como aguavivas), una circunstancia que alteró por completo los planes de los numerosos ciudadanos que se habían desplazado hasta el litoral ceutí.

Muchos de estos ejemplares podían observarse flotando en grandes grupos a escasos metros de la costa, mientras que otros tantos terminaron siendo arrastrados directamente hasta la arena por el oleaje. Ante el temor de sufrir las dolorosas picaduras, la gran mayoría de los bañistas optó por la prudencia, restringiendo el baño o decidiendo, en muchos casos, no introducirse en el agua.

Entre la precaución de los adultos y la curiosidad infantil

A pesar del malestar general de quienes buscaban refrescarse, la presencia de estos animales marinos dejó estampas de gran curiosidad en los arenales. El fenómeno se convirtió en el centro de atención de los más pequeños; de hecho, pudo verse a varios niños recorriendo la orilla equipados con redecillas para intentar capturarlas, mientras que otros usuarios aprovechaban para fotografiarlas antes de que las corrientes las devolvieran mar adentro.

⚠️ Recomendaciones ante la llegada de medusas: Evitar el baño si la concentración en el agua es elevada.

si la concentración en el agua es elevada. No tocar los ejemplares arrastrados a la arena, ya que pueden mantener sus células urticantes activas durante horas.

arrastrados a la arena, ya que pueden mantener sus células urticantes activas durante horas. Atender a las banderas y a las indicaciones de los servicios de socorrismo de las playas.

Un fenómeno habitual de la temporada estival

Los expertos recuerdan que la aparición de medusas en las costas de Ceuta es un fenómeno recurrente que tiende a intensificarse de forma natural durante los meses de verano. Este repunte se ve favorecido principalmente por la combinación de tres factores climáticos y oceanográficos:

El cambio en las corrientes marinas. El régimen de vientos predominante en el Estrecho. El progresivo aumento de la temperatura del agua.

Aunque la mayoría de estos episodios suelen ser de carácter puntual y remiten en cuestión de días en función de las mareas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la evolución de la situación en las playas de la ciudad autónoma antes de adentrarse en el mar.