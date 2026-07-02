El usuario de TikTok que alardeaba de circular a velocidades prohibidas por la carretera nacional retira las imágenes tras el revuelo causado en redes sociales.

Un polémico vídeo difundido en la plataforma TikTok ha encendido todas las alarmas en materia de seguridad vial en Ceuta durante los últimos días. En las imágenes se podía observar a un conductor a bordo de un patinete eléctrico circulando por la carretera nacional a una velocidad temeraria de hasta 125 kilómetros por hora, realizando además adelantamientos prohibidos en línea continua.

Sin embargo, tras el enorme revuelo y el debate generado sobre la veracidad de la grabación, el propio autor ha desvelado el misterio: se trata de un montaje realizado con Inteligencia Artificial (IA). El joven se ha puesto en contacto con los medios para aclarar la situación y ha procedido a retirar el documento audiovisual de sus redes sociales.

Un trayecto temerario hacia el centro de la ciudad

El vídeo, que fue subido a las redes hace un par de días, mostraba un recorrido que se iniciaba en dirección a la zona de Juan XXIII. En la grabación, el protagonista enfocaba el marcador del vehículo mientras adelantaba a coches y motos a una velocidad flagrantemente ilegal para este tipo de dispositivos, perdiéndose finalmente su rastro al desviarse hacia la plaza de África.

Aunque en el mercado actual existen patinetes eléctricos modificados o trucados capaces de alcanzar velocidades de tres dígitos, la comunidad digital reaccionó rápidamente con escepticismo. La mayoría de los comentarios en la publicación original ya apuntaban a que las imágenes no eran reales y que constituían una manipulación digital.

Las claves del suceso: Velocidad máxima registrada: 125 km/h en zona urbana/nacional.

125 km/h en zona urbana/nacional. Infracciones visibles: Adelantamientos temerarios en línea continua.

Adelantamientos temerarios en línea continua. Desenlace: El autor confiesa el uso de IA y borra el vídeo de TikTok.

El impacto en la seguridad vial

A pesar de confirmarse que se trata de una simulación creada por ordenador, el suceso ha generado un profundo rechazo. Fuentes de Tráfico recuerdan que la difusión de este tipo de contenidos no ayuda a las constantes campañas de sensibilización vial. Alardear de conductas temerarias —aunque sean ficticias— puede generar un peligroso «efecto llamada» o de admiración entre los usuarios más jóvenes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa insistiendo en la gravedad de modificar los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), cuyas velocidades están estrictamente limitadas por ley para garantizar tanto la seguridad del propio conductor como la del resto de los usuarios de la vía. Las autoridades recuerdan que la exhibición de delitos o infracciones graves en redes sociales es objeto de seguimiento y puede acarrear severas sanciones.