Las restricciones, diseñadas para evitar colapsos de tráfico, estarán vigentes hasta el próximo 10 de agosto.

Con motivo del desarrollo de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y con el objetivo de garantizar la fluidez vial en los puntos críticos de la ciudad, la empresa municipal AMGEVICESA ha anunciado modificaciones temporales en los itinerarios de las líneas 4, 7 y 8 del servicio de autobuses urbanos.

Las medidas entraron en vigor este miércoles a las 15:00 horas y se mantendrán activas hasta el 10 de agosto, fecha en la que está previsto que todas las líneas recuperen sus recorridos habituales. El plan busca evitar los colapsos de tráfico que suelen registrarse durante estas semanas de alta intensidad vehicular, beneficiando tanto a los trabajadores de la zona como a los vecinos.

Cambios por líneas y paradas afectadas

El principal punto de reorganización se concentra en la subida de Cadi Iyad, donde se ha suspendido de manera provisional la primera parada para agilizar el tránsito general. Los cambios se estructuran de la siguiente manera:

Línea 7 (Ida): Modifica su itinerario de subida. Durante este periodo, se desviará pasando por la zona de Mercadona y el Cementerio Musulmán , evitando por completo la subida por Cadi Iyad.

Modifica su itinerario de subida. Durante este periodo, se desviará pasando por la zona de , evitando por completo la subida por Cadi Iyad. Línea 7 (Vuelta): No sufre cambios en su regreso. Continuará realizando el recorrido de bajada habitual por Cadi Iyad para efectuar todas sus paradas reglamentarias.

No sufre cambios en su regreso. Continuará realizando el recorrido de bajada habitual por Cadi Iyad para efectuar todas sus paradas reglamentarias. Líneas 4 y 8: Mantienen sus rutas operativas pero no efectuarán la primera parada ubicada al inicio de la subida de Cadi Iyad.

ℹ️ Nota para los usuarios de Cadi Iyad: La primera parada del recorrido de subida permanecerá inoperativa hasta el fin de la OPE. Como alternativa, los vecinos dispondrán del servicio en la parada de bajada (junto a la señal de autobús), la cual será cubierta por la Línea 7 con una frecuencia máxima de paso de 15 minutos. Por su parte, la parada de la marquesina situada frente al embolsamiento seguirá funcionando con total normalidad.

Calendario de las modificaciones

Fecha de inicio Fecha de finalización Motivo Objetivo principal Miércoles, 1 de julio (15:00 h) Lunes, 10 de agosto de 2026 Operación Paso del Estrecho (OPE) Evitar colapsos de tráfico y mejorar la fluidez vial

Desde AMGEVICESA han solicitado la colaboración ciudadana y han agradecido de antemano la comprensión y paciencia de todos los usuarios del transporte público ante las molestias que estas medidas temporales puedan ocasionar durante las próximas semanas.