El Real Oviedo recibe al Elche CF este domingo 26 de abril de 2026, a partir de las 16:15 horas, en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere, en partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El encuentro llega en plena recta final del campeonato y se presenta como una cita importante para dos equipos que necesitan sumar en la lucha por sus objetivos.

El Oviedo – Elche podrá verse en directo en España a través de DAZN LaLiga 2. La señal está disponible en el dial 58 de Movistar Plus+ y en el dial 114 de Orange, según la programación televisiva de la jornada.

El conjunto asturiano afronta el partido con el impulso de jugar en casa, donde el apoyo del Carlos Tartiere puede ser decisivo en un tramo de temporada en el que cada punto pesa. El Oviedo buscará hacerse fuerte ante su afición y aprovechar una jornada clave para acercarse a la permanencia.

Por su parte, el Elche llega a Oviedo con la intención de competir en un escenario exigente y llevarse un resultado positivo fuera de casa. El equipo ilicitano intentará imponer su orden y aprovechar sus oportunidades ante un rival directo en una cita de máxima tensión.

Horario y dónde ver el Oviedo – Elche

Partido: Real Oviedo – Elche CF

Competición: LaLiga EA Sports, jornada 32

Fecha: domingo 26 de abril de 2026

Hora: 16:15 horas, horario peninsular español

Estadio: Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo

Dónde ver por TV y online: DAZN LaLiga 2

Canales: Movistar Plus+ dial 58 / Orange dial 114

El Oviedo – Elche promete intensidad en el Carlos Tartiere, con dos equipos que afrontan el duelo como una oportunidad importante para sumar en el tramo decisivo de LaLiga EA Sports.