El estadio Carlos Tartiere se viste de gala este sábado 31 de enero para albergar un duelo de contrastes en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El Real Oviedo, actual colista de la categoría, recibe a un Girona FC que busca asentarse en la zona media de la tabla y mirar hacia los puestos europeos.

El conjunto asturiano necesita imperiosamente los tres puntos para recortar distancias con la salvación, mientras que los catalanes quieren mejorar sus registros a domicilio tras una temporada de altibajos.

Horario y dónde ver el Real Oviedo – Girona por TV

El encuentro entre ovetenses y gerundenses se disputa hoy y estas son las opciones para seguirlo en directo:

• Hora: 14:00 horas (peninsular).

• Canal TV: DAZN LaLiga (disponible en Movistar y Orange) y DAZN España.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Seguimiento minuto a minuto a través de la web de La Vanguardia.

Así llegan ambos equipos al Carlos Tartiere

El Real Oviedo ocupa la 20ª posición con 13 puntos. Su balance ofensivo es la asignatura pendiente, con solo 11 goles a favor en lo que va de curso. Como local, el equipo azul solo ha logrado una victoria, un registro que debe mejorar si quiere mantener la categoría. Tras enfrentarse a rivales de la entidad del Barcelona y Osasuna, este duelo se presenta como una «final» anticipada.

Por su parte, el Girona FC llega en la 11ª posición con 25 puntos. El equipo de Míchel mantiene un perfil goleador notable con 21 tantos, aunque su fragilidad defensiva (35 goles encajados) les ha impedido estar más arriba. Como visitantes, han logrado sumar en el 60% de sus desplazamientos (3 victorias y 3 empates).

Posibles alineaciones y bajas

• Real Oviedo: Aarón Escandell; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Colombatto, Cazorla, Seoane; Hassan, Ilyas Chair y Alemão.

• Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Oriol Romeu, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil y Miovski.