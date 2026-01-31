La jornada de este sábado 31 de enero de 2026 marca un hito en el mercado energético español. El precio medio de la electricidad se ha hundido un 55,85% respecto a ayer, situándose en apenas 5,57 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), este desplome supone un ahorro drástico en comparación con el mismo día del año pasado, cuando el precio superaba los 96 euros.

La principal noticia para los consumidores con tarifa regulada (PVPC) es la aparición de precios negativos durante casi toda la franja diurna, lo que convierte a este sábado en el mejor momento del mes para realizar consumos elevados.

Cuándo es más barata la luz: Los tramos negativos

La electricidad tendrá un coste de mercado bajo cero durante gran parte de la mañana y la tarde. La hora más barata se registrará entre las 11:00 y las 13:00 horas, con un precio de -0,44 euros/MWh.

Otros tramos de gran ahorro para aprovechar:

• Madrugada: Entre las 05:00 y las 06:00 horas, el precio caerá a los -0,42 euros/MWh.

• Mediodía y tarde: Desde las 13:00 hasta las 16:00 horas, el coste se mantendrá en niveles negativos de -0,42 euros/MWh. Incluso entre las 16:00 y las 17:00, el precio seguirá siendo muy ventajoso situándose en los -0,11 euros/MWh.

Es importante recordar que, aunque el precio del mercado mayorista sea negativo, la factura final del usuario incluye peajes, cargos e impuestos que impiden que el recibo sea literalmente «gratis», aunque sí será excepcionalmente bajo.

Cuándo es más cara la luz: El repunte nocturno

La situación cambiará radicalmente al caer la tarde. A partir de las 18:00 horas, los precios volverán a terreno positivo y subirán de forma considerable. La hora más cara del sábado será de 20:00 a 22:00 horas, alcanzando los 35,00 euros/MWh.

Se recomienda encarecidamente evitar el uso de electrodomésticos de gran potencia (lavadoras, hornos o secadoras) durante el tramo de las 19:00 a las 22:00, ya que el coste es sustancialmente superior al del resto del día.

Balance del mes de enero 2026

Enero cierra con una media mensual de 71,53 euros/MWh, una cifra notablemente inferior a los 97,99 euros registrados en enero de 2025. Esto supone un alivio para los hogares españoles, que han pagado de media 26,46 euros menos por megavatio hora que hace un año. El desplome de este último día del mes consolida la tendencia a la baja provocada por la alta producción de energías renovables y las políticas de contención energética.