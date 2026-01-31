El estadio Ciutat de València será el escenario de un duelo crucial este sábado 31 de enero en la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El Levante UD recibe al Atlético de Madrid en un choque de realidades opuestas: los granotas luchan desesperadamente por salir de los puestos de descenso, mientras que los colchoneros buscan consolidar su plaza en el podio liguero.

El equipo valenciano llega necesitado de puntos tras un calendario exigente, mientras que el conjunto de Simeone quiere mejorar sus registros fuera de casa para no descolgarse de la lucha por los puestos de privilegio.

Horario y dónde ver el Levante – Atlético por TV

El partido entre el conjunto granota y el equipo madrileño se disputa esta tarde y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Hora: 18:30 horas (peninsular).

• Canal TV: DAZN LaLiga (disponible en Movistar y Orange), DAZN LaLiga 2 y DAZN España.

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Seguimiento minuto a minuto y toda la actualidad a través de la web de La Vanguardia.

Análisis del encuentro: Urgencia contra ambición

El Levante afronta el choque en la 19ª posición con 17 puntos. El equipo local ha tenido dificultades para hacerse fuerte en su estadio, donde solo ha logrado una victoria en lo que va de campeonato. Con 34 goles en contra, la solidez defensiva será la clave para intentar frenar el potencial ofensivo rojiblanco.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega como 3º clasificado con 44 puntos. El cuadro de Simeone es uno de los menos goleados de la categoría (17 tantos encajados) y ostenta un ataque muy efectivo con 38 goles a favor. Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido irregular, con 3 victorias en 10 desplazamientos, algo que los locales intentarán aprovechar.

Alineaciones probables

• Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Elgezabal, Dela, Cabello; Oriol Rey, Kocho, Pablo Martínez; Carlos Álvarez, Morales e Iván Romero.

• Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Le Normand, Giménez, Reinildo, Samuel Lino; De Paul, Koke, Pablo Barrios; Antoine Griezmann y Alexander Sørloth.