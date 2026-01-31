El fortín de El Sadar abre sus puertas este sábado 31 de enero para uno de los duelos más atractivos de la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El CA Osasuna, siempre correoso ante su afición, recibe a un Villarreal CF que llega en plena forma y consolidado en los puestos que dan acceso a la Champions League.

El equipo navarro busca dar un salto definitivo hacia la zona noble de la tabla, mientras que el «Submarino Amarillo» necesita puntuar para defender su cuarta plaza ante el empuje de sus perseguidores.

Horario y dónde ver el Osasuna – Villarreal por TV

El encuentro entre rojillos y groguets se disputa esta tarde y estas son las opciones para seguirlo en directo en España:

• Hora: 16:15 horas (peninsular).

• Canal TV: M+ LaLiga TV (dial 54 de Movistar y 110 de Orange).

• Locales públicos: LaLiga TV Bar.

• Online: Seguimiento minuto a minuto a través de la web de La Vanguardia.

El análisis: El Sadar mide las aspiraciones de Champions

Osasuna llega al encuentro en la 9ª posición con 25 puntos. El conjunto de Vicente Moreno destaca por su fiabilidad en casa, donde ha logrado 6 de sus 7 victorias totales esta temporada. Con un balance goleador muy equilibrado (24 a favor y 25 en contra), los navarros confían en la presión de su estadio para frenar a uno de los ataques más peligrosos del campeonato.

Por su parte, el Villarreal CF ocupa la 4ª posición con 41 puntos. Es, con 37 tantos, uno de los equipos más realizadores de la categoría, y llega tras haber competido al máximo nivel contra el Real Madrid y el Betis. Como visitantes, los castellonenses han demostrado ser un equipo letal, sumando 5 victorias en sus 9 desplazamientos previos.

Alineaciones probables

• CA Osasuna: Sergio Herrera; Jesús Areso, Catena, Boyomo, Abel Bretones; Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García, Bryan Zaragoza y Ante Budimir.

• Villarreal CF: Diego Conde; Kiko Femenía, Albiol, Logan Costa, Sergi Cardona; Dani Parejo, Santi Comesaña, Yeremy Pino, Álex Baena; Ayoze Pérez y Thierno Barry.