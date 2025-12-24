Los ceutíes podrán disfrutar de una Nochebuena mayoritariamente seca, aunque el paraguas será necesario durante las primeras horas de hoy, miércoles 24 de diciembre. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad marcará el inicio del día para dar paso a una noche mucho más estable y despejada.

Previsión detallada para hoy, 24 de diciembre

El panorama meteorológico en la ciudad autónoma evolucionará de la siguiente manera:

• Mañana: Se esperan intervalos nubosos con lluvia escasa. Las lloviznas serán débiles, con una acumulación prevista de apenas 0.1 litros por metro cuadrado en torno al mediodía. No obstante, la AEMET advierte de que existe una probabilidad alta de tormentas ocasionales durante la primera mitad de la jornada.

• Tarde: A partir de las 14:00 horas, las precipitaciones remitirán. El cielo mantendrá algunos intervalos nubosos, pero la tendencia será hacia una apertura clara de los claros.

• Noche (Cena de Nochebuena): Las nubes desaparecerán casi por completo al caer el sol, dejando un cielo despejado para el momento de las celebraciones familiares. No se esperan lluvias durante la madrugada.

Temperaturas y viento

El ambiente será fresco, propio de la época, pero sin cambios bruscos respecto a los días previos:

• Máximas: Los termómetros alcanzarán los 15 grados en las horas centrales del día.

• Mínimas: Durante la noche, las temperaturas caerán hasta los 11 grados, por lo que se recomienda abrigo para quienes tengan previsto desplazarse.

• Viento: Soplarán brisas ligeras de componente oeste, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a pesar de la humedad matinal.

Resumen para el día de Navidad

Para mañana, jueves 25 de diciembre, se espera que la estabilidad se mantenga durante la mañana, aunque la incertidumbre sobre nuevos embolsamientos de aire frío podría traer algún chubasco disperso de cara a la tarde-noche.

Consejo: Si tienes pensado realizar actividades al aire libre o desplazamientos por el Estrecho, aprovecha la ventana de buen tiempo que se abrirá a partir de media tarde.