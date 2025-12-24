En la noche de ayer, martes 23 de diciembre, se celebró un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las loterías más populares de España por su bajo coste y la frecuencia de sus premios. Con el ambiente navideño en pleno apogeo tras el Sorteo de Navidad, la combinación ganadora ha dejado los siguientes números:

Combinación Ganadora

• Números: 11, 14, 22, 30, 33, 37

• Número Complementario: 03

• Reintegro: 7

Análisis del sorteo

La recaudación del sorteo de este martes ascendió a una cifra significativa, permitiendo repartir premios entre las diferentes categorías de acertantes. Aunque el bote de la Bonoloto suele ser más modesto que el de otros juegos como La Primitiva o Euromillones, su estructura de premios (destinando el 55% de la recaudación) la convierte en una opción muy atractiva para los jugadores diarios.

Cómo jugar y categorías de premios

Para aquellos que quieran probar suerte en el próximo sorteo (que se celebra hoy mismo, miércoles 24 de diciembre, antes de la cena de Nochebuena), recordamos las reglas básicas:

• Apuesta simple: Elegir 6 números entre el 1 y el 49. El precio es de 0,50 € por apuesta, con un mínimo de dos apuestas por boleto.

• Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades pero también el coste.

• Categorías:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + número complementario.

• 3ª Categoría: 5 aciertos.

• 4ª Categoría: 4 aciertos.

• 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).

• Reintegro: Devolución del importe de la apuesta.

Consejos para el cobro

Si su boleto ha resultado premiado, dispone de un plazo de 3 meses (contados a partir del día siguiente al sorteo) para reclamar su premio. Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración de Loterías, mientras que cantidades superiores requieren acudir a entidades bancarias autorizadas.

Nota informativa: Esta información es meramente orientativa. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre el boleto en un punto de venta oficial o en la web oficial de la sociedad estatal.