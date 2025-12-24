Ceuta, 24 de diciembre de 2025. La ciudad autónoma de Ceuta mantiene activo hoy el servicio de farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía durante toda la jornada, un servicio especialmente relevante en un día festivo como el de hoy.
Farmacias de guardia disponibles
Zona Centro
- Gabriel Arredondo Parra, farmacia designada para atender las necesidades farmacéuticas en el centro de la ciudad durante el turno diurno.
Campo Exterior
- Puya C.B., encargada de prestar servicio de guardia en la zona de Campo Exterior a lo largo del día.
Turno de Noche
- Puya C.B., que también asume el turno nocturno, garantizando la dispensación de medicamentos y atención farmacéutica durante la noche y hasta la mañana del día siguiente.
El sistema de farmacias de guardia en Ceuta permite asegurar la cobertura continua las 24 horas, facilitando el acceso a medicamentos y productos sanitarios fuera del horario habitual de apertura, y ofreciendo una respuesta eficaz ante cualquier necesidad urgente de la población.