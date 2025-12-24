La lotería europea Eurojackpot ha celebrado un nuevo sorteo este martes 23 de diciembre, repartiendo fortuna entre los 19 países participantes, incluido España. Con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros, esta modalidad se consolida como la gran alternativa continental gracias a sus múltiples categorías de premios.

Estos son los números agraciados en el sorteo de anoche:

Combinación Ganadora

• Números: 24, 29, 35, 40, 41

• Soles: 02 y 10 (Dato complementario: verifique siempre en el canal oficial).

Características del sorteo

El Eurojackpot destaca por su sencilla mecánica de 5 de 50 números más 2 de 12 soles (actualizado desde los 10 originales). Aunque el sorteo principal se realiza tradicionalmente los viernes en Helsinki (Finlandia), la llegada de los sorteos de los martes ha dinamizado el juego, permitiendo que el bote crezca con mayor rapidez hasta alcanzar su tope de 120 millones de euros.

¿Cómo cobrar un premio de Eurojackpot?

Si has participado desde España a través de los canales oficiales (como la ONCE, que gestiona este producto en territorio nacional), debes tener en cuenta lo siguiente:

• Caducidad: Los premios caducan a los 30 días naturales desde la celebración del sorteo.

• Premios mayores: Si tu premio supera los 40.000 €, recuerda que se aplicará el gravamen especial del 20% correspondiente a los premios de loterías.

• Puntos de cobro: Los premios menores se pueden gestionar en los puntos de venta autorizados, mientras que los mayores requieren acudir a entidades bancarias concertadas.

Próxima cita con la suerte

Si no has resultado premiado en esta ocasión, el próximo sorteo se celebrará este viernes 26 de diciembre, en plena festividad de San Esteban, con un bote que continúa su escalada tras no registrarse acertantes de primera categoría en la jornada de ayer.

Nota: Esta información es de carácter informativo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por los organismos reguladores del juego. Por favor, juegue de forma responsable y solo si es mayor de edad.