El joven predictor advierte de la llegada de un temporal a partir del domingo 8 de noviembre que dejará intensas lluvias en la mitad occidental y el suroeste, vientos de componente sur y un posterior descenso de las temperaturas a mediados de mes.

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La previsión meteorológica para los próximos días estará marcada por un importante cambio en la dinámica atmosférica sobre la Península Ibérica y las Islas Canarias. A partir del domingo 8 de noviembre, España registrará la presencia de una acentuada borrasca que podría dejar a su paso precipitaciones torrenciales durante varias jornadas consecutivas. Jorge Rey, el conocido «niño meteorólogo» que basa sus pronósticos en el método tradicional de las cabañuelas, ha emitido un aviso ante la posibilidad de que se alcancen acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado en puntos del oeste de Andalucía y el norte de Extremadura.

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Según las estimaciones formuladas por Rey, el episodio de inestabilidad se extenderá en el tiempo y mantendrá la presencia de lluvias de forma continuada hasta el miércoles 11 de noviembre. Aunque las precipitaciones acabarán afectando a gran parte del territorio nacional, los focos con mayor intensidad y volumen acumulado se concentrarán en la mitad occidental y en el suroeste peninsular. El pronóstico del joven predictor confirma además que el temporal vendrá acompañado por un episodio de viento fuerte, al que sucederá un cambio progresivo de las temperaturas con la probable llegada del frío hacia la mitad del mes.

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Precipitación abundante, tormentas en grandes ciudades y afección en Canarias

La evolución del sistema indica que las lluvias comenzarán a ganar protagonismo durante la tarde del domingo, extendiendo sus efectos hasta el miércoles. Dentro del mapa de predicción, Jorge Rey señala diversas zonas geográficas donde se prevé la formación de tormentas, mencionando de manera específica a capitales y áreas urbanas como Sevilla, Madrid, Cáceres y Vigo, si bien el núcleo principal de las precipitaciones más copiosas continuará localizado en el oeste de la Península. El propio predictor puntualiza que este escenario podría experimentar variaciones o ajustes conforme avancen las jornadas.

En lo que respecta a los territorios insulares fuera del ámbito peninsular, la previsión presta especial atención a la situación en el archipiélago canario. Rey ha alertado sobre la situación en la isla de La Palma, donde los registros podrían alcanzar hasta 100 litros por metro cuadrado a lo largo de toda la jornada del domingo. Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias localmente torrenciales en otras zonas de dicho territorio durante el desarrollo del evento meteorológico.

Vientos de componente sur y posterior llegada de una DANA con aire frío

El comportamiento de la masa de aire estará condicionado por la circulación de los vientos. Según ha detallado Jorge Rey, la entrada de la borrasca podría producirse acompañada de vientos intensos, los cuales soplarán principalmente de componente sur a partir del lunes. Esta configuración del flujo eólico favorecerá, de forma previa a la llegada del frente, un ascenso de los termómetros durante el fin de semana, antes de que se abra paso un potencial episodio de aire frío.

La evolución atmosférica descrita coincide con lo proyectado anteriormente a través del método de las cabañuelas: la formación inicial de una borrasca originada en el oeste a la que sucederá, posteriormente, una DANA que los modelos meteorológicos situarían en torno a mediados de mes. Es en esa fase cuando el predictor confirma que este segundo sistema podría interactuar favoreciendo la entrada de una masa de aire frío, provocando un descenso notorio en los valores térmicos en toda la geografía española.