El conocido aficionado a la meteorología advierte de la llegada del primer temporal otoñal fuerte a España, destacando acumulaciones pluviométricas muy elevadas y fuertes rachas de viento que afectarán principalmente al oeste y suroeste peninsular.

Lee tambien: Las cabañuelas de Jorge Rey anticipan una acentuada borrasca con precipitaciones de más de 200 litros en el oeste peninsular

El panorama meteorológico en España se encamina hacia un episodio de marcada inestabilidad atmosférica coincidiendo con la llegada de la borrasca Charles. Jorge Rey, conocido por sus pronósticos basados en el método tradicional de las cabañuelas, ha lanzado una advertencia en su canal de difusión digital sobre la crudeza del temporal que se avista en el horizonte peninsular. A través de su análisis, el joven burgalés ha señalado que el frente afectará de forma intensa a diversas regiones del país, apuntando a registros pluviométricos excepcionales que «deberían preocupar» a los ciudadanos de las zonas más expuestas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Una borrasca profunda e intensa desde el Atlántico

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas en su parte meteorológico, el episodio comenzó a gestarse con la entrada de un sistema frontal profundo, intenso y bien formado que penetró en la península ibérica desde Portugal. Este fenómeno inicial ha propiciado precipitaciones en diferentes puntos del territorio nacional, tales como Canarias, Sevilla y Castilla y León, registrándose además chubascos de notable consideración en las zonas montañosas de Salamanca.

Lee tambien: La borrasca Bruna pondrá en alerta a la Península y Canarias con fuertes lluvias, vientos y temporal marítimo a partir del sábado

Asimismo, el avance de la borrasca viene acompañado de un incremento significativo de la fuerza del viento. Las previsiones derivadas de las cabañuelas sitúan el volumen de las precipitaciones en cotas muy elevadas, calculando acumulaciones superiores a los 135 litros por metro cuadrado en determinadas áreas del oeste y suroeste continental, además de superar los 100 litros en provincias como Huelva y Sevilla. El impacto de este primer tramo del temporal también se deja notar de manera notable en comunidades como Extremadura y en la Comunidad de Madrid.

Inestabilidad generalizada y un segundo frente en el sur

El pronóstico aportado por Jorge Rey contempla la llegada sucesiva de un segundo impulso borrascoso que incide de lleno en el mapa peninsular. Según este análisis, el nuevo frente asciende desde el archipiélago canario para penetrar por la zona de Cádiz, propiciando un episodio de vientos huracanados y rachas muy fuertes en el sur de España.

De este modo, las precipitaciones tienden a generalizarse en gran parte del país, si bien mantendrán un carácter más débil en enclaves como Canarias, Melilla, Murcia y Almería. Este conjunto de factores da forma al que se define como el primer temporal otoñal y duro de la temporada, un escenario de marcada inestabilidad que, según las estimaciones basadas en las cabañuelas, mantendrá la alerta en las comarcas occidentales durante todo el fin de semana.