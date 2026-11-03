El aficionado a la meteorología señala un importante movimiento atmosférico con viento y descenso térmico, mientras la AEMET prevé un trimestre más cálido de lo habitual

El aficionado a la meteorología Jorge Rey, conocido popularmente como el «niño meteorólogo», ha vuelto a poner el foco de atención en la evolución del tiempo en España para el mes de noviembre mediante el método tradicional de las cabañuelas. Según las previsiones del joven, el próximo 8 de noviembre se perfila como una fecha clave en el calendario atmosférico ante un importante movimiento que podría favorecer la entrada de lluvias y un acusado cambio de escenario en diferentes puntos del país. En su análisis, el joven apunta a que el viento y la llegada de aire frío irán ganando protagonismo de forma progresiva a medida que avance el mes, dibujando un panorama más propio del tramo final del otoño. No obstante, las predicciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrecen una perspectiva divergente, señalando una probabilidad muy elevada de que este trimestre registre temperaturas superiores a los valores normales.

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Lluvias, viento y posible descenso térmico a partir del 8 de noviembre

En la exposición de sus predicciones para el conjunto del mes, Jorge Rey ha adelantado los resultados obtenidos a través de la interpretación de las cabañuelas, un procedimiento ancestral carente de validación científica que el joven emplea para anticipar posibles variaciones en el tiempo. El aficionado destaca un giro en la dinámica atmosférica localizado en torno al 8 de noviembre como detonante para el regreso de las precipitaciones. «Las cabañuelas hablaban de lluvias en noviembre con un movimiento importante en torno al 8. Los modelos empiezan a verlo», sostiene Rey al explicar cómo la configuración del aire frío y el viento podría extenderse progresivamente hacia la Península Ibérica.

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Los primeros días del mes se caracterizarán, según esta misma previsión, por una relativa estabilidad en buena parte del territorio peninsular, sin descartar la presencia de lluvias débiles en zonas puntuales. Por su parte, el archipiélago canario podría registrar precipitaciones asociadas a la presencia de una borrasca, con especial incidencia en las islas de Tenerife y La Palma. Conforme se alcance la segunda mitad de noviembre, el pronóstico de Rey sitúa la llegada de los episodios de frío más destacados, acompañados por un aumento de la inestabilidad en la vertiente mediterránea a mediados de mes y por la entrada de un nuevo frente lluvioso desde Portugal hacia el día 24.

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La AEMET contrapone sus previsiones estacionales al método de las cabañuelas

Frente al escenario planteado por Jorge Rey, los modelos numéricos y las tendencias estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) manejan una perspectiva bien distinta en lo relativo al comportamiento de las temperaturas para el tramo final del año. El organismo oficial subraya que existe una probabilidad muy alta de que los valores medios correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero se sitúen por encima de los promedios climatológicos habituales en toda la geografía española, alejando la previsión de un episodio de frío dominador.

En lo relativo al régimen de precipitaciones, la AEMET contempla la posibilidad de registrar un trimestre más húmedo de lo normal en la vertiente atlántica, con especial foco en el noroeste peninsular. Para el resto de las comunidades autónomas, el organismo meteorológico público prevé que los acumulados de lluvia se mantengan dentro de los rangos estadísticos habituales para esta época del año. Ante la disparidad de análisis, los expertos recuerdan la conveniencia de interpretar los métodos tradicionales como las cabañuelas con la debida cautela, al no constituir una metodología científica ni verificada para la predicción meteorológica.