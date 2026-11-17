Los veranos en España podrían experimentar una transformación profunda durante las próximas dos décadas como consecuencia del avance del calentamiento global. El meteorólogo José Miguel Viñas ha advertido de que el incremento sostenido de las temperaturas, combinado con elevados niveles de humedad ambiental, dificultará cada vez más la realización de actividades al aire libre, especialmente en las áreas mediterráneas, aproximando el escenario climático español al de determinados países del golfo Pérsico donde la población se ve obligada a desarrollar su vida cotidiana en espacios interiores.

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Un futuro marcado por la combinación de altas temperaturas y humedad

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por José Miguel Viñas, España afronta un escenario preocupante si se mantiene la tendencia actual asociada al calentamiento global. El especialista considera que las condiciones meteorológicas previstas para los próximos 20 años podrían complicar de forma notable el desarrollo de la vida cotidiana, con una incidencia particular en las zonas mediterráneas del país.

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En su análisis, el meteorólogo establece una comparativa directa con otras regiones del planeta sometidas a climas extremos: «Se convierte en algo parecido a lo que ya se vive en esos países del golfo Pérsico, donde realmente haces una vida interior, ya que no puedes hacer vida al aire libre». Viñas recuerda que en territorio español ya se han registrado jornadas en las que los termómetros han superado los 40 grados acompañados de una humedad cercana al 80%. Según subraya, si ambos factores continúan intensificándose de manera simultánea, el impacto dejará de ser una mera incomodidad estacional para convertirse en un problema de mayor alcance.

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Los registros históricos de la AEMET y los riesgos climáticos en España

La evolución reciente de los datos meteorológicos permite dimensionar el alcance de esta advertencia. Según el balance oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el verano de 2026 se ha consolidado como el más cálido registrado en España desde el inicio de la serie histórica oficial en el año 1961. Durante dicho periodo estival, la temperatura media peninsular alcanzó los 24,5 grados, situándose 2,4 grados por encima del promedio de referencia, y se contabilizaron un total de 61 días bajo condiciones de ola de calor tanto en la península como en Baleares.

Esta tendencia queda respaldada igualmente por el informe de Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España (ERICC-2025), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Dicho documento identifica el aumento de las temperaturas, las olas de calor y las noches tropicales entre los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta el país, señalando al área del Mediterráneo y a las zonas interiores semiáridas como los territorios que presentan una exposición especialmente elevada.

Vulnerabilidad de las personas mayores y necesidad de adaptación urbana

Más allá de los parámetros estrictamente meteorológicos, José Miguel Viñas sitúa el foco en las repercusiones sociales que conlleva este escenario térmico. El especialista advierte de que no todas las familias disponen de capacidad económica suficiente para instalar sistemas de aire acondicionado o mantenerlos en funcionamiento durante semanas consecutivas, por lo que una creciente dependencia de los espacios climatizados podría acentuar las desigualdades sociales. Dentro de este contexto, las personas mayores, y de manera especial aquellas que viven solas, figuran entre los colectivos más expuestos a sufrir las consecuencias de estas condiciones extremas.

Asimismo, distintos estudios recuerdan que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede desencadenar afecciones graves para la salud, tales como deshidratación, agotamiento, insolaciones y golpes de calor. Ante esta realidad, el reto al que se enfrenta el país no se limita únicamente a la adaptación individual a veranos más calurosos, sino que exige adecuar las viviendas, el diseño de las ciudades y el funcionamiento de los servicios públicos a las nuevas exigencias climáticas.