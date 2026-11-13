Los modelos de la Organización Meteorológica Mundial sitúan la anomalía térmica en torno a los 3,7 grados, una cifra que superaría los registros de 1997-1998 y 2015-2016 y que mantiene en alerta a los organismos científicos ante posibles alteraciones climáticas globales y en España.

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El fenómeno climático de ‘El Niño’ ha vuelto a situarse en el centro de las preocupaciones meteorológicas a escala internacional ante la magnitud que está adquiriendo el episodio actual en el océano Pacífico. Según los últimos pronósticos difundidos por los principales organismos científicos, este evento alcanzará su punto máximo de intensidad alrededor del mes de diciembre de 2026. Las previsiones disponibles revisten un carácter extraordinario, dado que diversos modelos contemplan anomalías en la temperatura superficial del agua superiores a las contabilizadas durante los grandes episodios históricos de 1997-1998 y 2015-2016. Ante este escenario, los especialistas advierten de que la evolución del fenómeno podría alterar de manera significativa los patrones meteorológicos en buena parte del planeta durante los próximos meses, incrementando el riesgo de episodios de sequía, inundaciones y temperaturas excepcionalmente elevadas.

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Diciembre, el mes clave para un episodio de intensidad histórica

Los datos oficiales aportados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirman la tendencia al alza de este fenómeno. En una actualización publicada el pasado 8 de octubre, el organismo internacional ratificó que ‘El Niño’ continúa fortaleciéndose y situó su pico de máxima actividad en el mes de diciembre. De acuerdo con los cálculos realizados mediante los modelos de predicción del organismo, la anomalía térmica en la región denominada Niño 3.4 podría situarse aproximadamente en los 3,7 grados durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre.

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Esta proyección adquiere una relevancia particular al establecer una comparativa con los precedentes más severos documentados hasta la fecha. Durante el anterior gran episodio registrado en el periodo 2015-2016, la anomalía térmica alcanzó unos 2,6 grados. Asimismo, un análisis posterior publicado por la propia OMM el 6 de noviembre reafirma estas estimaciones al recoger previsiones de hasta 3,7 grados para el tramo octubre-diciembre. En caso de que se materialicen estos pronósticos, la comunidad científica estaría ante uno de los acontecimientos climáticos más intensos de toda la serie histórica moderna, cuyos registros comparables se remontan al año 1950.

Consecuencias globales y previsiones estacionales para España y Europa

Desde el punto de vista meteorológico, ‘El Niño’ constituye un fenómeno climático de origen natural que se desencadena cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental experimentan un calentamiento anómalo. Su aparición suele producirse en intervalos de entre dos y siete años, y sus efectos habituales pueden prolongarse a lo largo de un periodo de entre nueve y doce meses, aunque determinados episodios llegan a extenderse durante más tiempo. La elevada intensidad prevista tiene capacidad para modificar la circulación atmosférica global y desplazar los patrones habituales tanto de precipitaciones como de temperaturas. Como consecuencia de esta alteración, regiones como Australia, el sudeste asiático y diversas zonas de África quedan expuestas a episodios de sequía y calor extremo, mientras que otras áreas del continente americano y de África oriental pueden sufrir precipitaciones intensas e inundaciones.

En lo que respecta al continente europeo, la incidencia del fenómeno resulta menos directa y se encuentra condicionada por la interacción con otros factores atmosféricos. No obstante, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) ha emitido una advertencia señalando que este episodio podría favorecer el registro de temperaturas superiores a las habituales en distintas zonas de Europa durante los próximos meses. En el caso concreto de España, las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a una probabilidad muy alta de que los meses de noviembre, diciembre y enero presenten temperaturas por encima de la media climática. De igual modo, el organismo meteorológico español contempla mayores posibilidades de precipitaciones en la vertiente atlántica, con especial incidencia en el noroeste peninsular, si bien precisa que estas proyecciones estacionales no permiten atribuir dichos cambios de manera directa a la influencia de ‘El Niño’.

Vigilancia científica permanente hasta el año 2027

El seguimiento exhaustivo por parte de la comunidad meteorológica internacional se mantendrá activo más allá del cierre del presente año. Las estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial prevén que el actual episodio de ‘El Niño’ continúe desarrollándose hasta febrero de 2027. Además, los expertos subrayan que las consecuencias climáticas derivadas de este calentamiento oceánico podrían prolongarse en el tiempo incluso después de que el fenómeno haya alcanzado su umbral máximo en diciembre. Por este motivo, los equipos científicos continuarán monitorizando la evolución de las temperaturas en el océano Pacífico para comprobar si finalmente se cumplen los escenarios más extremos proyectados por los modelos.