El tiempo en España experimentará un giro significativo durante la recta final de noviembre según la última actualización meteorológica difundida por Jorge Rey en su canal de YouTube. El joven burgalés, conocido por elaborar sus pronósticos mediante el método tradicional de las cabañuelas, señala que tras varias semanas caracterizadas por temperaturas elevadas para esta época del año llegará un episodio marcado por el descenso térmico, las precipitaciones generalizadas y la aparición de nieve en las principales zonas montañosas del país.

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El cambio de tiempo previsto a partir del 24 de noviembre y las nevadas en cotas altas

De acuerdo con la previsión expuesta por Jorge Rey, el punto de inflexión en la situación atmosférica se producirá hacia el 24 de noviembre. A partir de esa fecha, el ambiente comenzará a refrescar con la entrada de lluvias desde Portugal. Durante las jornadas posteriores, coincidiendo con la fase de luna llena, estos frentes avanzarán por la península ibérica y llegarán «en especial con fuerza a la mitad oeste y sur de España», alcanzando también el archipiélago canario, aunque con menor intensidad.

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El tramo más relevante de este pronóstico se sitúa inmediatamente después de la llegada de estas primeras precipitaciones. Hasta el 29 de noviembre, Rey espera el paso de nuevos frentes que dejarán un ambiente que define como «más que otoñal» debido al descenso térmico, acompañado de «buenas nevadas en alta montaña». Según precisa en su análisis, la nieve anunciada por las cabañuelas no afectaría a las ciudades ni a las zonas bajas, sino que quedaría restringida a las cotas altas de las principales sierras y cordilleras. Una vez superado ese episodio, en los últimos días del mes, la situación tenderá a estabilizarse y, según sus palabras, «todo se relaja».

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Un mes de contrastes marcado por una DANA y el efecto del fenómeno de El Niño

Antes de alcanzar ese cambio térmico de la última semana, las cabañuelas de Jorge Rey contemplaban un mes de noviembre caracterizado por los contrastes meteorológicos. Para mediados de mes preveía la formación de una DANA que dejaría un tiempo más fresco y desapacible en la mitad norte, junto con tormentas importantes en el sureste peninsular, concretamente en áreas como Murcia, el sur de Valencia y el este de Andalucía, además de Canarias. Conforme esa DANA se fuera deshaciendo, las temperaturas volverían a repuntar hacia el día 20, como antesala del frío previsto para el cierre del mes.

En su intervención audiovisual, el joven burgalés también vincula las temperaturas anormalmente altas registradas en los últimos meses con la situación del océano Pacífico. Según explica, las aguas del Pacífico ecuatorial presentan un calentamiento anómalo asociado al fenómeno de El Niño, un factor que habría influido en que ciudades como Sevilla o Soria hayan superado los 30 grados durante más jornadas de lo habitual. Asimismo, Rey adelanta que en futuras publicaciones abordará la previsión para diciembre, la posibilidad de lluvias en Navidad y la tendencia general esperada para el próximo invierno.

En qué consisten las cabañuelas y la importancia de las fuentes oficiales

Las cabañuelas constituyen un sistema tradicional de predicción del tiempo transmitido de generación en generación en el ámbito rural. Este método se fundamenta en la observación del comportamiento climático durante determinados días del mes de agosto con el propósito de anticipar la evolución meteorológica de los meses posteriores. Jorge Rey, natural de la localidad burgalesa de Bocos, ha alcanzado una notable popularidad aplicando este procedimiento, que complementa con la observación de la naturaleza y de las distintas fases lunares.

No obstante, cabe señalar que este método tradicional carece de base científica y no sustituye en ningún caso a las predicciones meteorológicas oficiales. El propio Jorge Rey reconoce en su vídeo la complejidad de elaborar estos pronósticos al afirmar que «no es nada fácil sacar adelante estas previsiones». Por ello, ante la planificación de desplazamientos por carretera o actividades en zonas de montaña durante los próximos días, la referencia más fiable continúa siendo la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y sus correspondientes avisos oficiales por nieve.