Los organismos meteorológicos internacionales observan con atención la coincidencia entre el calentamiento repentino de la estratosfera y el desarrollo de un fenómeno de ‘El Niño’ que tiene un 60 % de probabilidades de alcanzar una intensidad histórica en 2027, aunque los expertos matizan su impacto directo en España.

La comunidad científica realiza un seguimiento exhaustivo de una situación atmosférica que ha llamado la atención por su temprana aparición en el calendario. El vórtice polar del Ártico atraviesa un proceso de debilitamiento considerado excepcional para esta época del año, un episodio que viene acompañado por un calentamiento repentino de la estratosfera susceptible de alterar la circulación atmosférica a lo largo de las próximas semanas. De manera simultánea, en el océano Pacífico tropical se desarrolla un episodio de ‘El Niño’ de intensidad extraordinaria, hasta el punto de que los organismos meteorológicos internacionales contemplan la posibilidad de que llegue a situarse entre los más intensos de la historia reciente.

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La coincidencia temporal de ambos procesos ha despertado un notable interés entre los investigadores, quienes analizan tanto la evolución particular de cada fenómeno como sus posibles interacciones a gran escala. Mientras la estructura atmosférica situada sobre el Ártico muestra signos evidentes de alteración en pleno mes de noviembre, la evolución térmica del Pacífico tropical apunta hacia un escenario de elevada intensidad que podría prolongarse durante los primeros meses del próximo año.

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Un vórtice polar debilitado y estirado antes de lo habitual sobre el Ártico

Para comprender el alcance de esta anomalía atmosférica, los especialistas recuerdan la naturaleza y el funcionamiento del vórtice polar. Se trata de una enorme circulación de vientos que se origina en la estratosfera, a una altitud aproximada de 30 kilómetros sobre el Ártico, y cuya función principal consiste en mantener el aire extremadamente frío confinado y concentrado alrededor del Polo Norte.

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Sin embargo, durante el presente mes de noviembre esta estructura presenta una alteración muy poco habitual para estas fechas. En lugar de mantenerse compacto y estable sobre las latitudes polares, el vórtice polar está experimentando un proceso de estiramiento y debilitamiento que modifica su configuración ordinaria y abre la puerta a posibles cambios en los patrones de circulación atmosférica durante las próximas semanas.

La posible conexión con el fenómeno de ‘El Niño’ y las previsiones de la NOAA para 2027

Una de las principales incógnitas científicas en torno a este episodio reside en determinar si existe un vínculo directo entre la alteración del vórtice polar y el episodio de ‘El Niño’ que se encuentra en pleno desarrollo en el océano Pacífico. Según los datos publicados el pasado 12 de noviembre por la NOAA, este fenómeno continúa intensificándose y presenta más de un 79 % de probabilidades de conservar una intensidad fuerte o muy fuerte durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2027.

Asimismo, el citado organismo meteorológico estima que existe aproximadamente un 60 % de posibilidades de que el episodio alcance una intensidad histórica, llegando a superar determinados registros acumulados desde el año 1950. Aunque en el ámbito divulgativo se emplea de manera habitual la denominación ‘Súper Niño’ para hacer referencia a estos episodios extraordinariamente intensos, los expertos precisan que dicho término no constituye una categoría oficial independiente.

Desde el punto de vista físico, el eventual mecanismo de conexión entre ambos fenómenos guarda relación con las grandes ondas atmosféricas generadas a partir de las variaciones de temperatura en el océano Pacífico. Estas ondas tienen capacidad para desplazarse hacia latitudes superiores e interferir en la circulación de los vientos que rodean el Ártico. Pese a ello, los investigadores subrayan que todavía no se ha demostrado científicamente que ‘El Niño’ sea el responsable directo de la actual alteración del vórtice polar.

Posibles efectos meteorológicos en España y riesgos globales advertidos por la OMM

Ante la perspectiva de un debilitamiento del vórtice polar, una de las cuestiones que mayor interés suscita se centra en sus posibles consecuencias meteorológicas sobre España. Los especialistas explican que una pérdida de vigor de esta circulación estratosférica puede favorecer el desplazamiento de masas de aire frío hacia latitudes medias, afectando tanto a Europa como a Norteamérica. No obstante, aclaran que este escenario no implica que vaya a producirse de forma automática una ola de frío o una gran nevada en territorio español, ya que el desenlace final dependerá de la ubicación que adopten los anticiclones y de la evolución que siga la corriente en chorro.

Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha puesto el acento en el alcance global del fenómeno desarrollado en el Pacífico. En este sentido, el organismo internacional ha advertido de que el actual episodio de ‘El Niño’ podría incrementar el riesgo de fenómenos meteorológicos adversos —tales como temperaturas extremas, periodos de sequía e inundaciones— en diversas regiones del planeta a lo largo de 2027.