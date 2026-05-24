Domingo 24 de mayo de 2026. La predicción de AEMET, consultada a partir de los datos municipales públicos, dibuja un día bastante estable en la mayor parte de España, con predominio de cielos poco nubosos y temperaturas suaves a calurosas. Aun así, en el noroeste aparecen episodios de lluvia escasa asociados a nubes más desarrolladas.

En términos generales, el termómetro marca rangos amplios entre máximas y mínimas, y el viento se mantiene en valores moderados, variando según la zona. A continuación, repasamos el tiempo por áreas, con los datos de referencia en capitales y municipios del entorno.

Norte peninsular

En el norte peninsular domina la estabilidad con tiempo mayoritariamente tranquilo. Bilbao registra máxima 34°C y mínima 15°C, con poco nuboso y viento del C a 0 km/h. El ambiente, por tanto, se presenta poco cargado y sin señal de precipitaciones.

Como contraste, en el noroeste atlántico se observa mayor actividad nubosa. En el área de Coruña (A) (otras), AEMET indica máxima 29°C y mínima 17°C, con nuboso con lluvia escasa, viento SE 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 85%. Se trata de un escenario más húmedo y localizado, que puede traducirse en chubascos débiles.

Centro peninsular

En el centro peninsular las condiciones se mantienen en línea con la jornada: cielos poco nubosos y temperaturas agradables tirando a cálidas. Madrid marca máxima 32°C y mínima 19°C, con poco nuboso y viento SE 10 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Zaragoza, también en el interior, AEMET recoge máxima 35°C y mínima 19°C, con poco nuboso y viento SE 15 km/h. La jornada transcurre sin expectativas de lluvia (0%), lo que refuerza el carácter seco del día en gran parte del interior.

Sur peninsular

El sur peninsular presenta un ambiente más caluroso, con cielos dominados por nubosidad elevada. En Sevilla la previsión es de máxima 36°C y mínima 20°C, con nubes altas y viento O 10 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, por lo que las nubes parecen no asociarse a precipitación.

En Ceuta (sur peninsular), AEMET señala máxima 23°C y mínima 18°C, con nubes altas y viento E 15 km/h. De nuevo, 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere una jornada de sol filtrado y buena visibilidad en general.

Mediterráneo

En la franja mediterránea se observa predominio de cielo parcialmente cubierto por nubes altas. Barcelona registra máxima 27°C y mínima 20°C, con poco nuboso y viento S 10 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%.

En València (otras), el cielo cambia de matiz: máxima 27°C y mínima 17°C, con nubes altas y viento E 10 km/h. Aun así, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%.

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Islas Baleares

En las islas Baleares la jornada mantiene un tiempo estable, con nubosidad escasa y brisa marcada. Palma (islas Baleares) presenta máxima 30°C y mínima 16°C, con poco nuboso y viento SO 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, de modo que la salida al aire libre se plantea sin riesgos meteorológicos destacables.

La combinación de temperatura y viento puede notarse en la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas, pero sin indicios de lluvia.

Islas Canarias

En islas Canarias, según los datos facilitados para el área de referencia, el cielo tiende a la calma. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), AEMET indica máxima 25°C y mínima 20°C, con poco nuboso y viento N 20 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%.

Con estos registros, la jornada se perfila seca y con predominio de cielos despejados o con nubes poco relevantes. El viento del norte puede aportar sensación más fresca a ratos.

Recomendaciones

Para el interior y el sur, lleve ropa ligera durante el día: las máximas pueden alcanzar 36°C en Sevilla .

. En el noroeste, especialmente cerca de Coruña , tenga a mano un paraguas si se viaja o se realizan planes al aire libre, por la probabilidad de lluvia (85%) .

, tenga a mano un paraguas si se viaja o se realizan planes al aire libre, por la . En zonas costeras y en Baleares/Canarias, considere el viento (20 km/h en Palma y 20 km/h en Las Palmas) para elegir el calzado y la vestimenta.

En resumen, el domingo 24 de mayo de 2026 se desarrolla con carácter estable y escasa lluvia en la mayoría de regiones, según AEMET: la nota más distinta aparece en Coruña, donde las nubes dejan lluvia escasa con alta probabilidad. El resto del país se mueve entre cielos poco nubosos y nubes altas, con temperaturas que invitan a aprovechar la jornada con las precauciones habituales.