Martes, 12 de mayo de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) refleja para hoy un panorama dominado por la nubosidad y la lluvia en buena parte del territorio, con episodios más frecuentes hacia el norte y el centro, mientras que en el área mediterránea y en algunos puntos del sur se observa una menor probabilidad de precipitación. Las temperaturas, en general, se mueven en un rango moderado, desde mínimos cercanos a los 9°C hasta máximas que llegan a los 26°C en el este peninsular.

A continuación, detallamos el estado del tiempo por zonas, con los datos de las principales capitales disponibles de los XML municipales públicos de AEMET.

Norte peninsular

En el norte la tendencia es a cielos muy cargados. En Bilbao, AEMET indica 19°C de máxima y 10°C de mínima, con cielo cubierto con lluvia y viento NE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 100%.

En el área atlántica “otras” de la cornisa cantábrica, A Coruña (otras) mantiene condiciones similares: 19°C de máxima y 12°C de mínima, con cubierto con lluvia escasa, viento N 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. La jornada, por tanto, apunta a un día húmedo y de ambiente poco despejado.

Centro peninsular

En el centro peninsular se concentra la mayor persistencia de lluvia. En Madrid (centro), se esperan 17°C de máxima y 9°C de mínima, con muy nuboso con lluvia y viento SO 20 km/h. Además, AEMET fija la probabilidad de lluvia en el 100%.

Por su parte, en Zaragoza (centro) las lluvias también están presentes: 23°C de máxima y 11°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia y viento O 15 km/h. La probabilidad de lluvia vuelve a situarse en el 100%. El contraste térmico entre el día y la noche será moderado, pero el tiempo seguirá condicionado por la nubosidad.

Sur peninsular

Hacia el sur peninsular, la lluvia aparece con menor intensidad o de forma más intermitente según la capital. En Ceuta, AEMET señala 21°C de máxima y 16°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento O 20 km/h y una probabilidad de lluvia del 80%.

En Sevilla, el día será algo más templado: 23°C de máxima y 12°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento SO 15 km/h. La probabilidad de precipitación asciende al 95%. En conjunto, se prevé un ambiente húmedo con posibilidad alta de chubascos, aunque no necesariamente continuos.

Mediterráneo

En la zona mediterránea, el grado de nubosidad varía. En Barcelona, la información de AEMET apunta a 22°C de máxima y 14°C de mínima, con muy nuboso con lluvia y viento SE 20 km/h; la probabilidad de lluvia es del 100%.

En el área “otras” del entorno mediterráneo, València muestra una señal distinta: 26°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso y viento SE 20 km/h. En este caso, AEMET fija la probabilidad de lluvia en el 0%. Por ello, la costa puede tener un comportamiento desigual: más lluvioso en Barcelona y más estable hacia València.

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Islas Baleares

En las islas Baleares, la jornada se presenta con nubes y precipitaciones de carácter moderado. En Palma, AEMET indica 23°C de máxima y 14°C de mínima, con nuboso con lluvia escasa y viento SO 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 90%.

El viento será en general suave, pero las nubes dominan el cielo y es razonable contar con periodos de lluvia débil a lo largo del día.

Islas Canarias

En las islas Canarias, la nubosidad y el riesgo de lluvia se mantienen elevados en al menos una de las capitales consultadas. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 23°C de máxima y 18°C de mínima, con cubierto con lluvia y viento N 15 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

Así, aunque las temperaturas son relativamente altas para la estación, la presencia de lluvia y cielo cubierto puede marcar las horas centrales y la actividad al aire libre.

Recomendaciones

Si viajas o realizas planes al aire libre, lleva paraguas : en muchas capitales la probabilidad de lluvia es alta (entre 80% y 100%).

: en muchas capitales la (entre 80% y 100%). En el este peninsular, el contraste es notable: València marca 0% de lluvia, mientras que Barcelona llega al 100% .

marca de lluvia, mientras que llega al . Para la mañana y primeras horas de la tarde, considera una capa de abrigo ligera por las mínimas, especialmente en el centro (Madrid: 9°C).

En resumen, el martes 12 de mayo de 2026 se configura con un predominio de nubosidad y lluvia en amplias zonas, según los datos de AEMET consultados. Las temperaturas no presentan extremos y el factor determinante será el cielo: donde la probabilidad de lluvia es más alta, conviene ajustar la agenda a posibles chubascos.