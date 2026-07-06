Madrid. En una operación de gran envergadura, la Policía Nacional ha desarticulado una peligrosa rama de la banda juvenil Dominican Don’t Play (DDP) dedicada a la producción y el tráfico internacional de drogas sintéticas. La organización criminal desmantelada tenía una infraestructura tan avanzada en la Comunidad de Madrid que contaba con capacidad para fabricar y poner en circulación hasta cinco millones de pastillas semanales, según estimaciones policiales.

La intervención se ha saldado con la detención de seis personas, de las cuales cinco ya han ingresado en prisión provisional.

Una estructura profesionalizada y con laboratorio propio

La investigación policial, que comenzó a principios de año tras la pista de un sospechoso vinculado a redes criminales internacionales, desveló un entramado perfectamente jerarquizado bajo el control de los DDP. El grupo contaba con roles muy específicos para asegurar su negocio ilícito:

Un líder de la organización.

Un enlace comercial y un responsable financiero.

Un fabricante especializado en síntesis química.

Varios colaboradores destinados a la logística.

El golpe: Arrestados ‘in fraganti’ con 55 kilos de droga

La fase final de la operación se ejecutó en la capital, donde los agentes interceptaron a los cabecillas de la red en las inmediaciones de un hotel madrileño cuando se disponían a realizar una transacción. En ese momento, transportaban dos maletas que contenían 65.000 pastillas de MDMA (éxtasis) con forma de nube (unos 23 kilos) y otros 32 kilos de ketamina.

Registros en Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

Tras las detenciones, la Policía Nacional procedió al registro de varios inmuebles en Madrid y en las localidades de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En uno de los domicilios se descubrió un laboratorio clandestino completamente equipado para la confección y el adulterado de las sustancias.

El balance total de los efectos e incautaciones en los registros incluye:

Tipo de Incautación Detalle de los objetos y sustancias encontradas Estupefacientes Pastillas de 2C-B (nexus), 146 gramos de LSD, además del MDMA y la ketamina previos. Armamento Un machete, dos pistolas simuladas de airsoft, un táser y cartuchería del calibre 9 mm. Patrimonio y efectivo Más de 34.000 euros en metálico, tres vehículos, teléfonos móviles y relojes de alta gama.

Los seis arrestados se enfrentan a cargos graves como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Las autoridades judiciales ya han decretado el ingreso en prisión para cinco de ellos, cortando de raíz una de las vías de entrada de estupefacientes más activas de la región.