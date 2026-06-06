El conjunto de Sergio Scariolo logra forzar el encuentro definitivo tras imponerse en un festival ofensivo liderado por Mario Hezonja, que contrarrestó la actuación previa de Jaime Fernández y el papel de Patty Mills.

El desenlace de la eliminatoria de cuartos de final de los ‘playoffs’ de la Liga ACB 2025/26 se resolverá en el tercer y definitivo encuentro que enfrentará al Real Madrid y a La Laguna Tenerife. El conjunto madrileño consiguió nivelar la serie tras desplegar un notable rendimiento en la parcela ofensiva durante el segundo choque, un resultado que obliga a ambas escuadras a jugarse la clasificación a la siguiente ronda en un único enfrentamiento donde no existe margen de error para ninguno de los dos proyectos deportivos.

El equipo dirigido por el seleccionador Sergio Scariolo firmó un festival anotador para neutralizar la ventaja inicial de su rival. Los madridistas se mostraron colosales de cara al aro contrario, alcanzando una regularidad realizadora que les permitió superar los 30 puntos anotados en tres de los parciales del compromiso. Este despliegue en ataque resultó determinante para contrarrestar el escenario adverso con el que comenzó la serie de cuartos de final de la competición nacional.

El camino hacia el partido definitivo de la serie

La eliminatoria de la ACB discurre por una senda de alta competitividad desde su jornada inaugural. En el primer compromiso, La Laguna Tenerife consiguió dar un vuelco inesperado al factor cancha gracias a un triple anotado ‘in extremis’ por el base Jaime Fernández. Aquella acción final otorgó el triunfo provisional al cuadro canario y alteró los pronósticos iniciales de la serie, forzando al Real Madrid a buscar una reacción inmediata en el segundo asalto para evitar la eliminación prematura.

Para mantener vivas sus opciones de acceder a las semifinales, el grupo entrenado por Scariolo se apoyó en una actuación coral en la que hasta siete integrantes de su plantilla alcanzaron los dobles dígitos en su cuenta particular de anotación. En este contexto de aportación colectiva, el alero croata Mario Hezonja emergió como la figura principal de la escuadra blanca. El exjugador de Orlando Magic lideró la faceta realizadora de su equipo al firmar una tarjeta de 20 puntos, asumiendo la responsabilidad en los momentos clave del choque. Por parte de la entidad tinerfeña, el jugador exterior Patty Mills se erigió en la réplica más sólida de los visitantes al aportar un total de 19 puntos, una cifra que, no obstante, resultó insuficiente ante el acierto generalizado de los locales.

Horario, televisión y retransmisión oficial del encuentro

El tercer partido de la ronda de cuartos de final entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife se disputará este sábado 6 de junio. La hora fijada para el inicio del espectáculo baloncestístico serán las 18:00 horas (horario peninsular español), momento en el que el balón echará a rodar sobre la pista para determinar qué club avanza en las eliminatorias por el título de liga.

Para aquellos aficionados que deseen seguir el desarrollo del choque en directo, la retransmisión televisiva y a través de plataformas digitales correrá a cargo de DAZN de forma exclusiva. La compañía proveedora de servicios de entretenimiento deportivo dispone en la actualidad de los derechos de emisión en exclusiva de los encuentros de la ACB en el territorio español, garantizando la cobertura íntegra de este duelo decisivo.