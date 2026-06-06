Murcianos y catalanes se enfrentan en el Palacio de los Deportes en un duelo definitivo a todo o nada por el pase de ronda en las eliminatorias por el título, con el factor cancha a favor de los de Sito Alonso tras la trayectoria de la fase regular.

El desenlace de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa 2025/26 afronta un momento culminante con la disputa del tercer encuentro de la serie de cuartos de final que mide al UCAM Murcia y al Barça Basket. Ambas escuadras protagonizarán un enfrentamiento decisivo en el que no existe margen de error, puesto que el ganador obtendrá de forma directa el acceso a la siguiente ronda en su camino hacia el campeonato de liga, mientras que el club derrotado dará por concluida su andadura en la presente temporada de la competición nacional.

El choque se presenta como un duelo a todo o nada entre dos proyectos deportivos que han mantenido trayectorias distintas en el tramo final de la campaña regular. El rendimiento mostrado sobre la pista a lo largo de los meses previos determina que el conjunto murciano afronte este compromiso definitivo al amparo de su afición, una circunstancia que añade un factor de corrección en la eliminatoria frente a la entidad barcelonista.

Horario del encuentro y dónde seguir la retransmisión televisiva

El partido entre el UCAM Murcia y el Barça Basket se disputará este sábado 6 de junio. La hora fijada por la organización para el inicio del espectáculo baloncestístico serán las 21:00 horas (horario peninsular español). El escenario encargado de albergar el choque de cuartos de final será el Palacio de los Deportes, ubicado en Murcia, instalación que registrará la asistencia de los aficionados locales para apoyar a su plantilla en esta cita de máxima exigencia.

Para los espectadores que deseen presenciar el partido en directo y de manera ‘online’ en el territorio español, la difusión del evento correrá a cargo de la plataforma DAZN. Dicha compañía posee los derechos de emisión para la cobertura de los encuentros de la competición en España, permitiendo el seguimiento de las evoluciones del juego en tiempo real a través de sus canales y soportes digitales.

Así llegan el UCAM Murcia y el Barça Basket al partido decisivo

El UCAM Murcia encara esta fase decisiva de los ‘playoffs’ avalado por una trayectoria regular que le situó como el cuarto mejor equipo clasificado de la tabla general en la Liga Endesa. La escuadra dirigida desde el banquillo por Sito Alonso completó una fase regular muy sólida a todos los niveles, acumulando una tarjeta estadística de 25 victorias y únicamente 9 derrotas. Esta regularidad no solo le ha otorgado el beneficio de dirimir los encuentros definitivos de la primera ronda en su pabellón, sino que ha posicionado al bloque murciano como uno de los candidatos firmes a pelear por levantar el título de campeón.

En la acera opuesta, el Barça Basket acude a este compromiso condicionado por los últimos resultados deportivos que alteraron su planificación en las series por el título. Los pupilos entrenados por Xavi Pascual sufrieron una contundente derrota en su propio feudo frente al Valencia Basket, en un partido que concluyó con un marcador desfavorable de 77-102. Ese tropiezo doméstico acarreó consecuencias directas en la clasificación liguera, provocando el descenso de la entidad azulgrana hasta la quinta plaza de la tabla al cierre de la temporada regular. Como derivación de este movimiento clasificatorio, el Barça Basket se vio privado del factor cancha a favor para las eliminatorias iniciales, una circunstancia que ha terminado por complicar su andadura en la primera ronda de los cruces de postemporada que ahora debe solventar a domicilio.