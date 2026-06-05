La AEMET marca para el tiempo en Ceuta de este viernes, 5 de junio de 2026 una jornada estable y agradable: cielo poco nuboso, con 24°C como temperatura máxima y 18°C de mínima. Las sensaciones térmicas se mantienen en el mismo rango, de forma que no se esperan sobresaltos por temperatura.

Además, el viento sopla del oeste (O) con una intensidad de 20 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, así que no hace falta paraguas, y la humedad se mueve entre 40% y 80%. Para completar el panorama, el índice UV máximo alcanza el 10, un valor alto que invita a protegerse del sol.

Previsión para los próximos días

El ambiente seguirá moderado el sábado 6, aunque con ligeros cambios: la AEMET prevé muy nuboso y un termómetro que bajará algo, con 23°C de máxima y 17°C de mínima. El viento pasará a componente este (E) y se mantendrá alrededor de 10 km/h.

El domingo 7 aumenta la incertidumbre por la nubosidad y aparece un riesgo de precipitación: la previsión indica nuboso con lluvia escasa, con 24°C de máxima y 19°C de mínima. En ese día, el viento se refuerza desde el este (E) hasta 20 km/h. Ya el lunes 8, la información disponible solo concreta 25°C de máxima y 19°C de mínima, sin completar el resto de parámetros en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: Oeste (O), 20 km/h

Oeste (O), 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: entre 80% y 40%

entre 80% y 40% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con 0% de lluvia no necesitas paraguas, pero sí conviene llevar protección solar: el UV máximo de 10 indica riesgo alto si te expones durante horas centrales. El día es templado, aunque el viento del oeste a 20 km/h puede hacer que se note más la brisa, así que una prenda ligera puede venir bien si vas a estar al aire libre.