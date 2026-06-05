La guardia farmacéutica en Ceuta es un servicio esencial para que los vecinos puedan acceder a medicación cuando se necesita fuera del horario habitual. Para este viernes, 5 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado la información correspondiente sobre las farmacias de guardia.

Según los datos facilitados para hoy, no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta en las distintas zonas y turnos consultados. Aun así, conviene revisar la información antes de desplazarse y tener a mano la receta o la indicación médica necesaria.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en la jornada del viernes, 5 de junio de 2026.

Si necesitas medicación, una recomendación práctica es acudir con receta médica (o la documentación que corresponda) para agilizar la atención en el punto donde finalmente te indiquen el circuito adecuado. En horarios nocturnos, tener la información preparada puede marcar la diferencia a la hora de recibir el tratamiento con la mayor rapidez posible.