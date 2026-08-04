Ariana Grande se apartará temporalmente de la vida pública cuando termine su gira The Eternal Sunshine Tour el próximo 1 de septiembre en Londres. La cantante también ha cancelado su participación en el musical Sunday in the Park with George después de varios meses marcados por los comentarios sobre su aspecto físico y su estado de salud.

Un representante de la artista confirmó que Grande tiene previsto tomarse un descanso de sus compromisos profesionales y de las apariciones públicas una vez concluya la gira.

Según explicó, la cantante quiere finalizar el tour “con buena salud y feliz” antes de iniciar una pausa que considera necesaria tras soportar un “escrutinio público interminable y constante”.

Ariana Grande priorizará su descanso

La gira comenzó el pasado 6 de junio en California y concluirá en Londres. El entorno de la artista asegura que la experiencia ha sido positiva y que Grande ha disfrutado del contacto con sus seguidores durante los conciertos.

Sin embargo, el esfuerzo físico de cada actuación y la atención permanente sobre su imagen habrían influido en su decisión de reducir temporalmente su exposición pública.

Una fuente cercana señaló que el espectáculo de la cantante exige una gran preparación física y capacidad atlética. También defendió que Grande está completando los conciertos de manera saludable y manteniendo un nivel elevado en cada actuación.

La pausa anunciada no ha sido presentada como una retirada definitiva de la música o la interpretación, sino como un alejamiento temporal después de terminar la gira.

Los comentarios sobre su cuerpo aumentaron en redes sociales

Durante los últimos meses, la artista ha recibido numerosos comentarios sobre su apariencia. Algunos usuarios han difundido especulaciones sobre su salud e incluso han asegurado, sin confirmación, que podría padecer un trastorno alimentario.

El lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, y del videoclip del sencillo que comparte el mismo nombre volvió a intensificar el debate en las redes sociales.

Estas valoraciones sobre su cuerpo han acompañado a la cantante durante buena parte de su actividad promocional, aumentando la presión en torno a su imagen pública.

No participará en el musical de Londres

La decisión de tomarse un descanso también implica la salida de Ariana Grande de la nueva producción de Sunday in the Park with George, prevista para el próximo verano en el West End de Londres.

La cantante iba a compartir escenario con Jonathan Bailey, su compañero de reparto en Wicked. Sin embargo, su participación ha quedado descartada dentro de la reorganización de sus próximos compromisos.

Grande se concentrará ahora en completar las fechas restantes de The Eternal Sunshine Tour antes de iniciar un periodo alejada de los escenarios, las promociones y los actos públicos.