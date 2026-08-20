La activista e influencer Hannan Alcalde, conocida como ‘Barbie Gaza’, ha intervenido este jueves en el programa ‘La mirada crítica’ para analizar la crisis migratoria que afecta a Ceuta. Durante su comparecencia, la activista ha restado importancia a las quince denuncias por violación registradas recientemente en la ciudad autónoma y ha asumido la defensa de la gestión realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la presión ejercida en la frontera.

La activista e influencer Hannan Alcalde, conocida popularmente como ‘Barbie Gaza’, ha abordado este jueves la situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta durante su intervención en el espacio televisivo ‘La mirada crítica’. En el transcurso de la entrevista, la comunicadora ha asumido la defensa de la gestión del Gobierno liderado por Pedro Sánchez frente a la crisis de la zona y ha matizado el alcance de las quince denuncias por violación interpuestas en la localidad durante las últimas semanas.

Al ser consultada por las aglomeraciones y los episodios de violencia denunciados en el municipio, parte de los cuales se atribuyen a ciudadanos recién llegados en situación irregular, Alcalde ha enmarcado estos hechos en un contexto de vulnerabilidad. «No todas se han denunciado, muchas víctimas no han podido reconocer a su agresor, y uno de los violadores es español. También hay otras situaciones de vulnerabilidad donde se les está ofreciendo cama a cambio de relaciones. Las propias chicas lo han relatado. También se les están ofreciendo camas en garajes por 500 euros la semana; es decir, también se está aprovechando parte de la sociedad de la situación vulnerable de estas personas», ha aseverado en el plató.

En este sentido, la activista ha pedido analizar la crisis desde un prisma bidireccional, sosteniendo la existencia de dos partes afectadas por los acontecimientos acaecidos en el territorio. Según su testimonio, aunque la sociedad de Ceuta se encuentra sufriendo las consecuencias derivadas de este escenario, de forma paralela se están produciendo vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Reaparición en Ceuta y defensa de la gestión gubernamental

Esta intervención televisiva se produce un día después de que Alcalde reapareciera públicamente en las calles de la ciudad autónoma a bordo de un vehículo de alta gama de la marca Audi con el fin de efectuar un reparto de alimentos entre los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en la zona.

Durante el espacio conducido por el presentador José Luis Vidal, se ha cuestionado a la entrevistada sobre si la Administración Central podría haber ejecutado un desempeño más eficaz en la contención de la crisis. Ante esta pregunta, Alcalde ha argumentado la necesidad de haber provisto a la ciudad de recursos de emergencia de carácter urgente para facilitar su gestión, rechazando de forma categórica que el flujo de llegadas responda a las medidas aplicadas por el Presidente del Gobierno.

«Tendrías que haber dotado de recursos de emergencia urgentes a la ciudad para que pudiera gestionarlos, eso desde luego, pero los inmigrantes no han llegado por la política de Sánchez», ha recalcado la activista. Para justificar el origen del repunte migratorio, Alcalde ha vinculado la situación actual con las relaciones diplomáticas y energéticas internacionales mantenidas por el Ejecutivo central.

En su argumentación, ha señalado que la visita institucional del presidente Sánchez a Argelia tuvo como objetivo acordar una vía directa de suministro de gas hacia Almería, evitando el trazado previo que atravesaba Marruecos y reduciendo así el pago de comisiones intermedias para lograr una rebaja en la factura energética. «Ante esa política exterior del gobierno de Sánchez, es que Marruecos responde con esta presión migratoria para que nos cueste el gobierno progresista de España», ha concluido la activista.