Un acertante de primera categoría podría ganar 20.000 euros al mes durante 30 años. ¿Tienes la combinación ganadora?

La suerte ha vuelto a repartirse por Europa. Este jueves 5 de febrero de 2026, Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de EuroDreams, el juego que ha cambiado la forma de recibir premios al apostar por pagos mensuales en lugar de un único bote. Con una participación que abarca desde España hasta Austria o Reino Unido, miles de jugadores esperaban con ganas la aparición de los seis números y el «sueño» que podrían resolver su futuro financiero.

Combinación ganadora de hoy

Los números premiados en el sorteo de EuroDreams de este jueves son:

03 – 10 – 20 – 21 – 37 – 38

Sueño (Dream): 3

¿Qué premios puedes haber ganado?

A diferencia de otros sorteos como la Primitiva o Euromillones, EuroDreams destaca por sus premios en forma de «sueldo»:

1. Primera Categoría (6+1): 20.000 € al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total).

2. Segunda Categoría (6+0): 2.000 € al mes durante 5 años (120.000 € en total).

3. Tercera a Quinta Categoría: Premios variables que oscilan habitualmente entre los 120 €, 40 € y 5 €.

4. Sexta Categoría (Reintegro): Si aciertas 2 números, recuperas el importe de tu apuesta (2,50 €).

Cómo cobrar tu premio

Si has resultado agraciado, el proceso de cobro depende de la cantidad y de dónde adquiriste el boleto:

• Puntos de venta físicos: Los premios inferiores a 2.000 € se pueden cobrar en cualquier administración de lotería. Para importes superiores, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada (BBVA o CaixaBank).

• Compra online: Si jugaste a través de la web oficial o la app, los premios menores se ingresan automáticamente en tu «Loterbono». Los premios mayores requieren una verificación de identidad y trámites específicos con el banco.

La única lista oficial y válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda conservar el boleto en buen estado, ya que es el único documento que acredita el derecho al premio.

