Giro de guion inesperado en el mercado de fichajes de la televisión. Este jueves 5 de febrero de 2026, Mediaset España ha sacudido el sector al anunciar que María Lamela será la nueva presentadora de ‘Supervivientes’ desde los Cayos Cochinos. La periodista gallega, hasta ahora pieza clave de la actualidad en La Sexta, da el salto al entretenimiento para sustituir a Laura Madrueño, quien cierra una etapa de tres años como «la voz de la isla».

Quién es María Lamela: De Vilalba a los Cayos Cochinos

Nacida en 1991 en Vilalba (Lugo), Lamela es mucho más que una cara nueva para Telecinco; es una profesional todoterreno con una trayectoria sólida:

• Formación: Graduada en Comunicación Audiovisual y máster en Reporterismo Televisivo, cuenta además con estudios en Arte Dramático, una faceta que le otorga una gran telegenia.

• Pasado en Atresmedia: Desde 2018, ha sido reportera y presentadora sustituta en ‘Más vale tarde’ (La Sexta), donde se ganó el reconocimiento del público por su naturalidad y rigor.

• Experiencia en ‘realities’: Ya sabe lo que es lidiar con la dureza de la naturaleza; presentó ‘Salvaxe’ en la TVG, un formato de supervivencia extrema con 18 concursantes en Galicia.

• Autora: En 2024 publicó Microdramas, un libro donde relata sus peripecias como reportera de calle.

El adiós de Laura Madrueño

La salida de Madrueño marca el fin de una era de transición tras la marcha de Lara Álvarez. La meteoróloga de Mediaset se despide tras cinco ediciones (incluyendo los All Stars) marcadas por condiciones climatológicas extremas que pusieron a prueba su resistencia física y profesional.

Un equipo liderado por Jorge Javier Vázquez

A pesar de la renovación en Honduras, el pilar central de las galas se mantiene intacto. Jorge Javier Vázquez volverá a ponerse al frente del programa desde el plató de Madrid, liderando un equipo que busca revitalizar el formato en 2026 con nuevas dinámicas y un casting que se desvelará en las próximas semanas.