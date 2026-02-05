Sergio Ramos y su sociedad Five Eleven Capital avanzan en la hoja de ruta para la compra del Sevilla FC, aunque se espera que la operación no se cierre antes del próximo mes de junio. El exfutbolista y sus socios ya han encontrado un grupo de inversores dispuesto a financiar los aproximadamente 450 millones de euros necesarios, pero aún quedan varios aspectos por concretar.

El montante de la operación incluye la adquisición del 65% de las acciones del club y una parte destinada a la ampliación de capital, estimada en unos 80 millones de euros, que podría ser cubierta por otros inversores. Aunque ya se conocen de manera general las cuentas del club, se realizará una nueva Due Diligence para revisar con detalle la situación financiera y la deuda que arrastra el Sevilla.

El contexto deportivo añade cierta incertidumbre a la operación. El equipo que dirige Matías Almeyda atraviesa dificultades en la clasificación y existe el temor de un posible descenso a Segunda División, lo que podría afectar significativamente el valor del club. La situación se aclarará al cierre de LaLiga, previsto para finales de mayo, marcando así un momento decisivo para la adquisición.

En resumen, junio se perfila como el mes clave para que Sergio Ramos y sus socios concreten la compra del Sevilla FC, en una operación que combinará inversión estratégica y riesgos deportivos.