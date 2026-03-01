La ofensiva coordinada, bautizada como ‘Furia épica’ y ‘Rugido del león’, ha descabezado en 24 horas la cúpula política y militar del régimen de Teherán. Donald Trump advierte de una respuesta de fuerza «nunca antes vista» si el país persa cumple sus amenazas.

Oriente Próximo se encuentra en una situación de máxima incertidumbre tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, confirmada este domingo por las autoridades iraníes tras el ataque masivo y coordinado ejecutado este sábado por Estados Unidos e Israel. El régimen de Teherán, en plena conmoción, ha prometido un «castigo duro y decisivo» a través de lo que ha calificado como la mayor operación militar de su historia contra objetivos estadounidenses e israelíes.

La operación, diseñada durante meses y desplegada con precisión, ha logrado descabezar en apenas 24 horas a gran parte de la cúpula del régimen. Además de la muerte de Jamenei —líder supremo desde 1989—, la agencia estatal IRNA ha confirmado el fallecimiento del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh. A ellos se suman las bajas del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y del influyente secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani. Informes de la agencia Fars añaden que familiares directos de Jamenei, incluyendo su hija, yerno y nieto, también han perdido la vida en la ofensiva.

Tensión creciente y advertencia de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, tras anunciar la muerte del ayatolá, ha instado al pueblo iraní a «recuperar» su país. Ante la amenaza de un contraataque iraní, Trump ha advertido de que cualquier respuesta será replicada por Washington con una contundencia «nunca antes vista». Por su parte, el Ejército israelí, en el marco de la operación ‘Rugido del león’, ha continuado este domingo con nuevos ataques contra una treintena de objetivos estratégicos, incluyendo sistemas de defensa aérea y centros de comando, con el objetivo de degradar las capacidades militares del régimen.

El Gobierno de coalición israelí ha celebrado abiertamente el resultado de la operación. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha calificado la jornada como la derrota de un «tirano» y un golpe fatal al «Eje del Mal», mientras que figuras del ala ultraderechista, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, han emitido mensajes de victoria citando textos bíblicos.

Transición incierta en Teherán

Ante el vacío de poder, se ha constituido un consejo de transición formado por el presidente Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes. El panorama político se torna complejo, con la aparición en escena de Reza Pahlavi, heredero del sha depuesto en 1979, quien ha afirmado estar dispuesto a liderar el proceso de cambio en Irán tras recibir peticiones de sectores de la población.

Mientras el mundo observa con inquietud la escalada bélica, la diplomacia estadounidense sugiere que el fin de la era Jamenei podría, a largo plazo, abrir vías de diálogo que hasta hace 48 horas parecían inalcanzables. No obstante, la prioridad inmediata sigue siendo contener la promesa de venganza de una Guardia Revolucionaria que, a pesar de las bajas, mantiene un vasto despliegue militar en la región.