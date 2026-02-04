VOX ha cargado duramente contra la política de mantenimiento de los centros educativos de la ciudad, que califica de “inexistente” y basada en “actuaciones improvisadas y siempre tardías”. La formación alerta de la “grave situación de deterioro” que presentan numerosas infraestructuras escolares y señala directamente al Gobierno del Partido Popular como responsable de esta situación por su “inacción permanente”.

El último centro afectado por las lluvias del reciente temporal ha sido el CEIP Juan Morejón, aunque desde VOX subrayan que no se trata de un caso aislado. Según denuncia el partido, en muchos colegios se repiten problemas como goteras, filtraciones de agua, deterioro de las instalaciones y deficiencias generalizadas de mantenimiento. Una situación que, en palabras del presidente de VOX en la ciudad, Juan Sergio Redondo, resulta “incompatible con el normal desarrollo de la actividad escolar y con las mínimas garantías de seguridad y dignidad que merecen alumnos, familias y profesionales de la enseñanza”.

Redondo insiste en que estas incidencias no pueden considerarse puntuales, sino que responden al “fracaso estructural de una política de mantenimiento inexistente”, sustentada únicamente en intervenciones de urgencia que “no resuelven los problemas de fondo y condenan a los centros a un deterioro continuo”.

Desde la formación consideran especialmente grave que, ante la falta de respuesta de la administración, hayan sido en ocasiones los propios equipos directivos quienes se hayan visto obligados a acometer reparaciones por su cuenta, incluso con la colaboración de las familias. “Son tareas que nunca deberían recaer en la comunidad educativa”, denuncia Redondo, quien ve en esta situación una prueba de que el Gobierno local “ha eludido sus responsabilidades y ha trasladado a los centros una carga que exige planificación, inversión y una gestión seria”.

VOX recuerda que el CEIP Juan Morejón se suma a otros centros con problemas similares, como el CEIP Ramón y Cajal, el CEIP Mare Nostrum o el CEIP Príncipe Felipe, donde la comunidad educativa lleva tiempo reclamando soluciones estructurales sin obtener respuesta. Un asunto que el partido ha llevado en varias ocasiones a la Asamblea mediante interpelaciones y propuestas, entre ellas un plan de rehabilitación de colegios que fue rechazado por el Ejecutivo de Juan Vivas.

La formación subraya que los principales perjudicados por esta situación son los alumnos, que reciben clases “en condiciones indignas y, en algunos casos, inseguras”. Por ello, Redondo reclama al Gobierno local que “abandone la propaganda, asuma responsabilidades y actúe de una vez con un plan integral, serio y calendarizado de rehabilitación y mantenimiento de los centros educativos”.

Por último, el presidente de VOX advierte de que “Ceuta no puede permitirse más inacción, más excusas ni más parches” y asegura que su formación continuará fiscalizando la acción del Gobierno y defendiendo a la comunidad educativa frente a “un Ejecutivo que, cuando se le exigen responsabilidades, mira a otro lado y pretende escurrir el bulto”.