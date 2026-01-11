Comprueba el escrutinio de La Quiniela de esta jornada y los resultados de los 15 partidos de fútbol. Este 11 de enero de 2026 se resuelve una nueva jornada de La Quiniela, el juego de pronósticos deportivos por excelencia en España.
Con los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion como protagonistas (o Champions/Copa según corresponda), miles de aficionados buscan completar su boleto con el ansiado pleno al quince.
A continuación, te mostramos los resultados actualizados de la jornada:
Resultados de La Quiniela hoy, 11 de enero de 2026
- Resultados de La Quiniela hoy, 11 de enero de 2026
- Partido 1: Getafe – Real Sociedad: X
- Partido 2: Girona – Osasuna: X
- Partido 3: Villarreal – Alavés: X
- Partido 4: R. Oviedo – Betis: X
- Partido 5: Sevilla – Celta: X
- Partido 6: Valencia – Elche: X
- Partido 7: Levante – Espanyol: X
- Partido 8: Cádiz – Sporting: X
- Partido 9: Leganés – Valladolid: X
- Partido 10: Granada – Castellón: X
- Partido 11: Málaga – Ceuta: X
- Partido 12: Huesca – Córdoba: X
- Partido 13: Las Palmas – Deportivo: X
- Partido 14: Mirandés – Almería: X
Pleno al quince:
- Partido 15: Rayo Vallecano – Mallorca: M-X (Goles)
¿Cómo funciona el Pleno al Quince?
Desde hace unas temporadas, el Pleno al Quince no se pronostica con 1X2, sino mediante el marcador exacto de goles. Se debe elegir entre 0, 1, 2 o M (si se marcan 3 o más goles) para cada uno de los dos equipos del partido seleccionado.
Categorías de premios y escrutinio
En La Quiniela, el 55% de la recaudación se destina a premios. Para tener derecho a cobro, es necesario acertar al menos 10 resultados:
- Especial: 14 aciertos + Pleno al quince.
- 1ª Categoría: 14 aciertos.
- 2ª Categoría: 13 aciertos.
- 3ª Categoría: 12 aciertos.
- 4ª Categoría: 11 aciertos.
- 5ª Categoría: 10 aciertos.
¿Cuándo sale el escrutinio oficial?
El escrutinio oficial con los premios en metálico que corresponden a cada categoría se publica una vez finalizado el último partido de la jornada, habitualmente el domingo por la noche o el lunes por la mañana si hay partidos de jornada laboral.
Nota: Nuestro periódico ofrece los resultados de forma informativa basándose en los marcadores deportivos. El único escrutinio oficial válido es el realizado por Loterías y Apuestas del Estado.