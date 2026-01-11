Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto de este domingo 11 de enero de 2026 y consulta si tu boleto tiene premio.
Este domingo 11 de enero se celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las loterías más populares y queridas en España por su bajo coste y la frecuencia de sus premios. Como cada noche a las 21:30h, el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado determinará la combinación de seis números que puede otorgar un importante bote al acertante de la primera categoría.
Sigue aquí la actualización en directo de los resultados:
Combinación ganadora de la Bonoloto hoy, 11 de enero
- Números: 8, 12, 13, 22, 26, 34
- Complementario: 36
- Reintegro: 4
¿Cómo se juega a la Bonoloto?
Participar en la Bonoloto es sencillo y económico. Por solo 0,50 euros por apuesta (con un mínimo de 1 euro por boleto), el jugador debe seleccionar seis números de una tabla que va del 1 al 49.
Existen dos modalidades de juego:
- Diaria: Para participar únicamente en el sorteo de hoy.
- Semanal: Para participar en todos los sorteos restantes de la semana en curso.
Reparto de premios
El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente forma según las categorías de acierto:
- 1ª Categoría: 6 aciertos.
- 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.
- 3ª Categoría: 5 aciertos.
- 4ª Categoría: 4 aciertos.
- 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).
- Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con la bola del reintegro, se te devuelve el importe de la apuesta.
Recuerda que los premios de Loterías y Apuestas del Estado que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20% por parte de Hacienda.
Nota: Nuestro periódico no se hace responsable de posibles errores en la transcripción de los números. Para una comprobación definitiva, acuda a un punto de venta oficial o consulte la web de Loterías y Apuestas del Estado