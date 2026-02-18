Una operación de rescate a gran escala se despliega en el norte de California tras el impacto de una avalancha masiva en el Pico Castle. En medio de un temporal histórico, 46 socorristas trabajan en condiciones extremas para dar con el paradero de nueve personas que continúan desaparecidas.

Los hechos: Impacto en el Bosque Nacional de Tahoe

El incidente ocurrió a las 11:30 horas del martes en una de las zonas más concurridas por los entusiastas del esquí de montaña. El alud sorprendió a un grupo total de 15 personas (12 esquiadores y tres guías).

Supervivientes: Se ha confirmado que seis esquiadores lograron resistir el impacto inicial y fueron rescatados tras varias horas de espera debido a la nula visibilidad.

Estado de los rescatados: Tras ser trasladados a una zona segura, fueron sometidos a evaluaciones médicas inmediatas.

Desaparecidos: Nueve integrantes del grupo aún no han sido localizados.

Condiciones climáticas críticas

La búsqueda se ve gravemente dificultada por una potente tormenta invernal que azota la Sierra Nevada. Las autoridades ya habían advertido sobre el alto riesgo de aludes debido a la acumulación de nieve:

Dato clave Detalle Ubicación Pico Castle (2.777 metros de altitud). Nieve caída 76 cm en las últimas 24 horas en Soda Springs. Previsión Hasta 2,4 metros de nieve adicionales hasta el miércoles. Personal 46 rescatistas activos del Departamento del Sheriff del condado de Nevada.

«Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño durante la noche y la madrugada en terrenos no controlados», advirtió el Centro de Avalanchas de la Sierra.

Un destino de riesgo bajo vigilancia

El Pico Castle es un punto neurálgico para el esquí en la región, pero la ferocidad de este frente meteorológico ha obligado a suspender operaciones en zonas aledañas. La prioridad de los equipos de emergencia es aprovechar cualquier ventana de buen tiempo antes de que la tormenta arrecie nuevamente durante la noche.