A pocas horas del coloquio con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, que ha generado gran expectación en la izquierda, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha restado importancia a la posible ausencia del presidente de su partido, Oriol Junqueras, en el acto. “A Junqueras lo invité a mi boda, cómo no le voy a invitar a todo”, afirmó Rufián, quien confirmó que Junqueras se encuentra en Madrid para una reunión “rutinaria” con el grupo parlamentario.

El diputado insistió en que el foco no debe estar en “el qué o el quién, sino en el cómo, que es la clave de todo”. Sobre la participación de IU en el coloquio, Rufián aclaró: “A mí no me van a escuchar rajar de nadie o decir que este no venga. Yo no voy al acto del sábado por una cuestión de agenda, si no, iría”.

Preguntado por la dimisión del DAO de la Policía Nacional tras una denuncia por violación, Rufián defendió la actuación del Ministerio del Interior: “Es un cargo que no es nombrado por el Gobierno. Un gañán más que merece acabar en la cárcel. Estamos rodeados de gañanes. Quiero creer que el Gobierno no tenía esta información y que han actuado en cuanto la han tenido. Tampoco le voy a comprar a la derecha el argumento cuando callan frente a casos como el del alcalde de Móstoles”, remató en los pasillos del Congreso.