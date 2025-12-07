La AD Ceuta logró un trabajado empate 1-1 frente al Granada CF en el estadio de Los Cármenes, con goles de Pedro Alemañ y Cristian Rodríguez. El conjunto caballa saca un punto que sabe a gloria, confirma su solidez defensiva y reivindica su derecho a soñar en esta temporada de LaLiga Hypermotion.



El partido comenzó con intensidad. Fue el Granada quien abrió el marcador en el minuto 19, cuando Pedro Alemañ adelantó a los locales. A pesar del golpe inicial, la AD Ceuta no se vino abajo; lejos de ello, mantuvo la concentración y buscó con insistencia la reacción.

La recompensa llegó antes del descanso: en el minuto 40, Cristian Rodríguez logró igualar el encuentro con un gol que levantó al grupo de aficionados desplazados desde Ceuta. Con el 1-1 se llegó al descanso, dejando todo por decidir para los segundos 45 minutos.

En la segunda mitad, ambos equipos buscó la victoria, pero la defensa ceutí aguantó firme, con una intensidad y orden notables. El Granada dominó la posesión, pero no logró quebrar la seguridad defensiva visitante. Ceuta resistió, defendió con uñas y dientes y se marcha con un empate que supone, en contexto, un éxito.

Lo que significa este punto para Ceuta

Este empate no es un simple “X” en la tabla. Para un equipo como la AD Ceuta, recién ascendido y con recursos limitados, sumar en un estadio complicado como Los Cármenes —contra un histórico en reconstrucción— demuestra carácter, orgullo y ambición.

Mantiene así su posición en zona media de la tabla, sumando confianza y puntos clave para seguir escalando con tranquilidad en LaLiga Hypermotion.

Además, la reacción tras el gol encajado demuestra madurez: no se rindieron, buscaron el empate y lo consiguieron. Ese espíritu hace que cualquier seguidor ceutí pueda creer en la permanencia, o incluso en cotas mayores.

Granada se queda con la sensación de haber perdido dos puntos

Al equipo nazarí, que llegaba con la intención de aprovechar su buena racha y su afición en casa, le costó romper la defensa ceutí. A pesar de dominar la posesión, las ocasiones no se tradujeron en más goles. El empate deja un sabor agridulce para un Granada que buscaba sumar en casa y estabilizar su buen momento.

Conclusión: un empate que alimenta sueños

La AD Ceuta FC regresa a casa con un punto, con moral alta y con la convicción de que, partido tras partido, puede competir con cualquiera. En Los Cármenes ha demostrado que no teme, que su estrategia funciona, y que en esta Liga Hypermotion quien subestima al Ceuta puede llevarse desagradables sorpresas.

Para Granada, la prueba sirve de toque de atención: cada rival merece respeto, y cada punto será caro. Para Ceuta, este empate es más que un marcador: es esperanza.