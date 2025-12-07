La plataforma confirma la adquisición por 83.000 millones de dólares, prometiendo un «catálogo único» con franquicias como ‘Harry Potter’ y ‘Juego de Tronos’, pero aclara que la fusión efectiva está pendiente de trámites regulatorios.

Netflix, la mayor plataforma mundial de distribución digital, ha emitido un comunicado a sus suscriptores para explicar las implicaciones inmediatas de la adquisición de Warner Bros. Discovery, un acuerdo valorado en 72.000 millones de dólares más cerca de 11.000 millones de deuda, elevando el montante total a unos 83.000 millones de dólares.

La compañía de streaming promete a sus usuarios que, con esta operación, se podrá acceder a un «catálogo único, que reunirá algunas de las franquicias más queridas». Entre los contenidos más destacados que se incorporarán al ecosistema de Netflix se encuentran títulos icónicos como:

• ‘Harry Potter’

• ‘Friends’

• ‘The Big Bang Theory’

• ‘Casablanca’

• ‘Juego de Tronos’

• El ‘Universo DC’

Independencia temporal y trámites pendientes

A pesar del acuerdo de compra, Netflix ha tranquilizado a sus usuarios señalando que el cambio no será inmediato.

«Aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo… por el momento no habrá ningún cambio. Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente.»

Las cuestiones que quedan por resolver antes de la fusión efectiva incluyen «las aprobaciones por parte de los organismos reguladores y de los accionistas».

La plataforma ha finalizado su nota agradeciendo la lealtad de sus suscriptores y remitiéndolos al centro de ayuda para cualquier duda. «Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido disponible en tu plan de suscripción,» concluye el comunicado.

La oferta de Netflix, que valora cada acción en 27,75 dólares, se impuso a las propuestas de otras gigantes del sector como Paramount y Comcast, tras una intensa puja que ha agitado el panorama del entretenimiento.