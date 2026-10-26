El MDyC Ceuta ha anunciado que presentará alegaciones para incluir a las economías domésticas dentro del beneficio de una bonificación del 20% en la factura del agua.

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Esta iniciativa busca que más sectores se vean favorecidos por esta medida. Actualmente, se están ultimando los detalles para formalizar la presentación de las alegaciones.

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