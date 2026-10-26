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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha afirmado en un reciente discurso que «Ceuta está herida, pero está en pie». Vivas destacó la importancia del respaldo de las Cámaras de Comercio a la ciudad en estos momentos difíciles.

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Durante su intervención, Vivas hizo un llamado a la población ceutí para que recuperen la confianza en el futuro económico de la ciudad. «Vamos a salir adelante y lo vamos a hacer juntos y unidos», enfatizó el presidente.

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Vivas también subrayó que «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende», reafirmando su compromiso con el desarrollo y la defensa de los intereses de la ciudad autónoma en el contexto actual.