El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha expresado su agradecimiento a la organización Mujeres Caballas por la manifestación celebrada este domingo en Madrid, bajo el lema ‘Ceuta se planta en Madrid’.

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Vivas ha valorado la participación de los miles de ciudadanos que se unieron a esta movilización, que la Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 30.000 personas.

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El presidente ha señalado que estas acciones representan a un pueblo que nunca se rinde y que siempre lucha por sus derechos.

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