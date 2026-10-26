Vox Ceuta ha compartido un mensaje de la cuenta @madrid_vox en el que se declara que «hay que expulsar a los invasores de Ceuta». Este mensaje fue emitido tras una concentración en la que participaron mujeres ceutíes por las calles de Madrid.

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El mensaje, que menciona que las mujeres están «abandonadas por Sánchez», fue difundido junto con un vídeo en redes sociales.

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Publicación original de @madrid_vox: ver en redes sociales.

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