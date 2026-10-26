Cine, presentaciones de libros, conferencias, talleres, cuentacuentos y fotografía completan la programación de la semana en la Biblioteca Pública de Ceuta.

Lee tambien: Marruecos se ofrece a readmitir a los migrantes de Ceuta y arremete contra la clase política española

La Biblioteca Pública Adolfo Suárez de Ceuta ofrece esta semana, del 26 al 30 de octubre, una programación variada con propuestas para todos los públicos: cine club, la presentación de una guía sobre TDAH, dos conferencias, un taller sobre salud mental, una sesión de cuentacuentos infantil y los últimos días de una exposición fotográfica. Todas las actividades se celebran en las instalaciones de la biblioteca.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Lunes 26: cine club con Luchino Visconti

La semana comienza con una nueva sesión del Cine Club, que proyecta Confidencias, del director italiano Luchino Visconti. La proyección tendrá lugar a las 18:00 horas en la Sala de Usos Múltiples.

Lee tambien: Las oficinas de Correos de Ceuta ofrecen soluciones para gestionar dinero y proteger la correspondencia en vacaciones

Martes 27: TDAH y la hambruna de la posguerra

A las 17:30 horas, la autora Paola Moreno presenta TDAH en tres dimensiones, una guía dirigida a familias y educadores que trabajan con niños y jóvenes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Ya por la tarde, a las 19:30 horas, el historiador Miguel Ángel del Arco impartirá la conferencia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra, que aborda uno de los episodios más duros de la historia reciente de España.

Miércoles 28: salud mental, cuentos y dibujo de viaje

El miércoles concentra tres actividades:

17:00 h | Taller “Salud Mental y Discapacidad” , a cargo de Ana Belén Núñez Fernández (SAMU).

, a cargo de Ana Belén Núñez Fernández (SAMU). 17:30 h | La Hora del Cuento , una nueva tarde de historias para los más pequeños en la Sala Infantil.

, una nueva tarde de historias para los más pequeños en la Sala Infantil. 19:30 h | Conferencia “Viajar para dibujar”, con Jesús Conde Ayala, en la Sala de Usos Múltiples.

Últimos días de la exposición “Posología de una mirada”

Quienes aún no la hayan visitado tienen los últimos días para ver «Posología de una mirada», la exposición de la Asociación Fotográfica Miradas que acoge la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.

Resumen de la programación

Día Hora Actividad Lugar Lunes 26 18:00 Cine club: Confidencias (Visconti) Sala de Usos Múltiples Martes 27 17:30 Presentación: TDAH en tres dimensiones (Paola Moreno) Biblioteca Adolfo Suárez Martes 27 19:30 Conferencia: La hambruna española (Miguel Ángel del Arco) Biblioteca Adolfo Suárez Miércoles 28 17:00 Taller: Salud Mental y Discapacidad Biblioteca Adolfo Suárez Miércoles 28 17:30 La Hora del Cuento Sala Infantil Miércoles 28 19:30 Conferencia: Viajar para dibujar (Jesús Conde Ayala) Sala de Usos Múltiples Toda la semana — Exposición Posología de una mirada Biblioteca Adolfo Suárez

La programación completa puede consultarse en la web de la Biblioteca Pública de Ceuta.

¿Vas al cine en Ceuta? Consulta qué películas echan hoy en Multicines Marina, los horarios y los estrenos de la semana.